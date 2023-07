Neue Konzession – Dufry expandiert in Brasilien Der Reisedetailhändler hat den Zuschlag für eine neue Konzession über zehn Jahre am Vitoria Airport in Brasilien erhalten.

Dufry ist bereits an den brasilianischen Flughäfen Florianopolis und Belo Horizonte tätig. Bild: Patrick Straub/Keystone

Der Reisedetailhändler Dufry hat den Zuschlag für eine neue Konzession am Vitoria Airport in Brasilien erhalten. Ein entsprechender Zehnjahresvertrag sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach wird Dufry im Abflugbereich ein Geschäft mit einer Verkaufsfläche vom 350 Quadratmetern betreiben.

Den Angaben zufolge reisen rund 3 Mio. Passagiere pro Jahr über den Flughafen Vitoria, der von der Flughafen Zürich AG betrieben und verwaltet wird. Die Partnerschaft zwischen Dufry und Zurich Airport Brasil bestehe bereits an den Flughäfen Florianopolis und Belo Horizonte, so die Meldung.

AWP

