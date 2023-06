Übernahmeprozess – Dufry will Autogrill-Dekotierung möglichst bald einleiten Der Reisedetailhändler strebt das Delisting von Autogrill von der Mailänder Börse bereits in der nächsten Woche an.

Dufry hat im Rahmen der bereits als abgeschlossen gemeldeten Übernahme der italienischen Autogrill-Gruppe weitere Autogrill-Aktien erworben. Der Basler Konzern hält inzwischen 94,5% an Autogrill, wie es in einer Meldung vom Freitag heisst. Am Donnerstagabend hatte die italienische Börse noch einen Anteil von 94,35% gemeldet.

Dufry plant damit die Dekotierung in den kommenden Wochen «so schnell wie möglich» einzuleiten. Der Mitteilung zufolge wurden 99,83% der angedienten Autogrill-Aktie mit Dufry-Aktien beglichen. Nur 0,17% wurden mit Bargeld bezahlt zum Preis von 6.33 € pro Autogrill-Aktie.



Basierend auf den Ergebnissen will Dufry nun 4,39 Mio. zusätzliche neue Aktien ausgeben, um dann die Dekotierung von Autogrill einzuleiten. Erster Handelstag für diese Aktien ist voraussichtlich der 8. Juni 2023.

