Für die Zukunft sieht sich die Dufry weiterhin gut aufgestellt. Bild: Patrick Straub/Keystone

Ersteinschätzung von Simone Stern um 08.30 Uhr

Die Reiselust macht sich beim weltgrössten Duty-Free-Konzern bemerkbar. Im ersten Halbjahr sind die Käufe weltweit im Zusammenhang mit der Reisetätigkeit gestiegen. Besonders stark wurde der Umsatz in China gesteigert, das organische Wachstum zeigt in der Region im Vergleich zur tiefen Vergleichsbasis von letztem Jahr ein Plus von 168.3%. Überhaupt weist der Konzern solide Zahlen aus, die insgesamt die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das organische Wachstum beträgt 31.5%, die Ebitda-Marge 8.6%. Diese Dynamik setzt sich im Juli positiv fort, mit einem organischen Wachstum von 17%. Allerdings bleibt die Auswirkung der Autogrill-Integration, die im Juli vollzogen wurde, etwas unklar. Bis in dieser Hinsicht mehr strategische Sichtbarkeit zu sehen ist, könnte der Aktienkurs volatil bleiben.