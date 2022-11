Einschätzung zum Umsatz im dritten Quartal – Positive Signale bei Dufry Der Reisedetailhändler profitiert von einer kräftigen Erholung der Reiselust in den wichtigen Märkten, gibt sich aber zurückhaltend. Stefan Krähenbühl



Mit den Zahlen hat Dufry die Erwartungen in etwa getroffen. Bild: Patrick Straub/Keystone

Einschätzung von Stefan Krähenbühl um 7.20 Uhr

Dufrys Erholung schreitet rasch voran. Der Betreiber von Duty-Free-Shops ist im dritten Quartal stark gewachsen und zielt für das Gesamtjahr auf rund 75% des Umsatzes vom Vorkrisenjahr 2019. Damit mag er auf Jahressicht zwar noch ein ganzes Stück vom Normalbetrieb entfernt sein, dass im Oktober der Umsatz aber bereits wieder bei 92% des Umsatzes vom Vergleichsmonat 2019 steht, ist ein entscheidendes positives Signal. Und auch sonst stehen die Zeichen nicht schlecht. Das organische Wachstum erreichte in den ersten neun Monaten gegenüber dem schwachen Vorjahr fast 100%, sogar in der kriselnden Region Asien-Pazifik ist signifikantes Wachstum spürbar. Bis die chinesischen Touristen aber wieder frei reisen, bleibt die Region für Dufry eine Baustelle. Umsatzmässig liegt das Resultat im Rahmen der Erwartungen. Nicht erwartet hatten die Analysten, dass Dufry ihren Betriebsgewinn auf so hohem Niveau in freien Cashflow ummünzen würde. Dufry selbst hatte im Rahmen des Kapitalmarkttages im September die Erwartungen deutlich tiefer angesetzt und sollte nun 2022 doppelt so viel freien Cashflow erwirtschaften, wie aufgrund des ausgewiesenen Betriebsgewinns zu erwarten war. Für 2023 bleibt CEO Xavier Rossinyol dennoch vorsichtig. Das Umsatzniveau von 2019 werde man noch nicht erreichen, sagte er am Donnerstagabend. Fraglich ist zudem, inwiefern die sinkende Konsumlust und die drohende Rezession das Geschäft eintrüben. Eine vollständige Erholung nehmen die Aktien ohnehin nicht vorweg. Gerade die voraussichtlich lukrative Diversifikation ins Verpflegungsgeschäft, die Dufry mit dem Autogrill-Deal forciert, birgt aber Potenzial. FuW bleibt bei ihrer Kaufempfehlung.