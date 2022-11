Quartalszahlen – Dufry setzt mehr um Der Reisedetailhändler kann im dritten Quartal den Abstand zum Vorkrisenniveau weiter verringern.



Dufry hat im dritten Quartal 2022 deutlich mehr umgesetzt. Der Abstand zum Vorkrisenniveau hat sich beim Reisedetailhändler in den Sommermonaten weiter verringert.



Zwischen Juli und September erwirtschaftete Dufry einen Umsatz von 2,12 Mrd. Fr., heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeute dies einen organischen Zuwachs von 59%. Damit liegen die Erträge in den ersten neun Monaten 2022 noch rund 25% unter dem Vorkrisenniveau von 2019.



Weitere Verbesserung in den Sommermonaten

Die positiven Trends während der Sommermonate hätten alle Regionen umfasst, so Dufry. Am deutlichsten war das Umsatzplus mit 115% in Asien-Pazifik, am wenigsten ausgeprägt mit einem Zuwachs von 52% in der Region Americas. In der grössten Region Europa, Mittlerer Osten und Asien legten die Verkäufe organisch um 86% zu.



Auch das vierte Quartal sei gut angelaufen, heisst es weiter. Für das Gesamtjahr geht die Gruppe nun von einem Umsatz zwischen 6,7 und 6,8 Mrd. Fr. aus.

Der operative Core-Ebitda soll dabei einem Wert zwischen 560 und 580 Mio. Fr. erreichen. Nach neun Monaten lag diese Kerngrösse bei 464 Mio.



Bei der Mitte Juli vermeldeten Übernahme der italienischen Autogrill laufe derweil alles nach Plan. Der Abschluss der ersten Etappe der Transaktion, die von der ausserordentlichen Generalversammlung Anfang September genehmigt worden ist, soll im ersten Quartal 2023 erfolgen.

