Dekantiert – Durch die Schweiz verläuft ein Chasselas-Graben Die beiden häufigsten Weissweinsorten, die in der Schweiz wachsen, sind Chasselas und Müller-Thurgau. Ihr Anbaugebiet ist geografisch jedoch klar getrennt. Das hat historische Gründe. Markus Fuchs , Weinakademiker

Chasselas-Trauben wachsen auf 57% der Fläche, auf der in der Schweiz Reben für die Weissweinproduktion gepflanzt worden sind. Bild: Pierre Longnus/Getty Images

Mehr als die Hälfte der Schweizer Weissweinfläche ist mit Chasselas bestockt. Die zweithäufigste Traubensorte für Schweizer Weisswein ist Müller-Thurgau, die auch Riesling-Sylvaner genannt wird. Die jeweiligen Anbaugebiete überschneiden sich kaum, sie werden sogar weitgehend durch den sogenannten Chasselas-Graben getrennt. Das hat vielseitige Gründe.

Um die Verbreitung besser zu verstehen, muss die Geschichte des Riesling-Sylvaners betrachtet werden. Schöpfer der Sorte ist Hermann Müller, geboren in Tägerwilen im Thurgau, der jedoch die Mehrheit seines Lebens im Kanton Zürich verbracht hat. Müller wollte die Qualität der Riesling-Rebe mit der Verlässlichkeit (frühe Reife, hohe Erträge) der Silvaner-Rebe kombinieren. Er kreierte die Neuzüchtung 1882 an der Forschungsanstalt Geisenheim im Rheingau und nahm die Sämlinge mit zurück in die Schweiz – bis heute steht ein Exemplar des Originalrebstocks in Wädenswil. Müller war sich jedoch nicht mehr ganz sicher, aus welchen Kreuzungspartnern er die Neuzüchtung erschaffen hatte. Sie ist bis heute die weltweit erfolgreichste Weissweinneuzüchtung. Müller-Thurgau reift früh, ist tendenziell einfacher zu kultivieren als andere Sorten und kann zudem hohe Erträge bringen. Dies ist auch der Grund für das vielerorts eher schlechte Image der Sorte.

1999 ist mit einer DNA-Analyse festgestellt worden, dass es sich bei Riesling-Sylvaner um eine Kreuzung zwischen Riesling und Madeleine Royale, einer Tafeltraube, handelt und Sylvaner somit kein Elternteil der Neuzüchtung ist. Das war dann vielerorts das Ende des Namens Riesling-Sylvaner, insbesondere in der EU, wo seither der Name Müller-Thurgau verwendet wird.

Der Chasselas existiert schon viel länger. Von den weltweit 7800 Hektaren, die mit Chasselas bepflanzt sind, befindet sich knapp die Hälfte in der Schweiz, der Rest hauptsächlich in Frankreich, Ungarn und Deutschland, wo die Rebsorte Gutedel genannt wird. In der Schweiz findet Chasselas den schönsten Ausdruck im Walliser Fendant oder in den Weinen aus den Waadtländer Gebieten Lavaux, Chablais und La Côte. In der Ostschweiz wird Chasselas kaum angebaut. Die Anbaugebiete sind durch diverse Grenzen und Gräben getrennt.



Zuerst sind die Sprachgrenze und der Rösti-Graben zu nennen: Man würde vermuten, dass westlich davon Silvaner auf Französisch mit einem «Y» und östlich davon Deutsch mit einem «I» geschrieben wird. Dies ist in der Regel der Fall, oft findet man jedoch beide Schreibweisen nah beieinander, vor allem im Kanton Aargau. Daran sind die Berner schuld. Sie haben den Aargau von 1415 bis 1798 beherrscht, der Kanton Aargau ist erst 1803 gegründet worden. So war bis circa 1850 der von den Bernern forcierte Chasselas die am häufigsten angebaute Traubensorte auf aargauischem Boden, bevor die vom Zürcher Herrmann Müller gezüchtete Riesling-Sylvaner-Traube – mit «Y» geschrieben – die Vorherrschaft übernahm.



Zuletzt gibt es noch den Chasselas-Graben, der in nord-südlicher Richtung durch Rheinfelden und Zofingen verläuft. Westlich davon gibt es kaum Riesling-Sylvaner, östlich davon kaum Chasselas. Die wenigen Ausnahmen bestätigen die Regel. Kleine Bestände an Riesling-Sylvaner sind noch am Thuner- und am Bielersee sowie in den Kantonen Baselland und Genf zu finden, wohingegen der Chasselas östlich des Chasselas-Grabens eine Rarität ist.

Sowohl Chasselas als auch Müller-Thurgau sind heute vorwiegend in der Schweiz zu finden. Beide haben nicht nur eine interessante Geschichte, sondern auch die Eigenschaft, unterschiedliche Böden und Lagen schön zum Ausdruck zu bringen. Internationale Sorten wie Sauvignon Blanc, Chardonnay und Pinot Gris werden zwar zunehmend als Spezialitäten angebaut, doch erweisen sich die Hauptsorten immer noch als geeignete Pflanzen für das Anbaugebiet diesseits und jenseits vom Chasselas-Graben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.