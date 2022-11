Zu wenig beachteter Nebenmarkt im Schatten Amerikas – Durchstarter in der Krise Mexikanische Schwergewichte laufen den US-Börsen davon. Susanne Toren

Spitzenplatz für Mexikos krisenfestere Börse. Bild: Marco Bottigelli/Getty Images

Im Vergleich zu den grossen US-Märkten fristet die mexikanische Börse ein Schattendasein – ganz getreu dem Anlegermotto: Gehe nicht in einen Nebenmarkt, wenn im erstklassigen US-Markt investiert werden kann. Während die bekannten US-Tech-Giganten mit Negativschlagzeilen und Kursverlusten von fast 75% wie bei Meta für Aufsehen sorgen, entwickeln sich die Titel am mexikanischen Aktienmarkt mit einem Plus von immerhin rund 5% im Jahresverlauf erstaunlich gut – und dies nahezu unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Denn nicht die einst glänzenden Tech-Unternehmen dominieren dort den Markt, sondern eher konjunkturresistente Werte aus dem nichtzyklischen Konsum und dem Telekommunikationssektor mit einem Gewicht von zusammen über 55% im MSCI-Mexico-Index (vgl. Grafik).