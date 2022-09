Closing Bell – Getestet Ein High-Tech-Sauger für alle, die gerne Staubkörner zählen. Thorsten Riedl

Auf einem farbigen Display zeigt der Dyson V15 Absolute Detect die Zahl und Grösse der Staubkörner an, die er gerade einsaugt. Bild: ZVG

Haben Sie sich je dafür interessiert, welche Grösse die Staubpartikel in Ihrer Wohnung ­haben? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Antwort Ja lautet, könnte der Dyson-Staub­sauger V15 Detect Absolute die Antwort liefern. Der Reinigungshelfer zeigt auf einem LCD-Display, wie viele Millionen Partikel mit welchem Durchmesser, auf den Mikrometer genau, gerade aufgesaugt werden. Trotz dieser Spielerei ist der Sauger ein nützlicher Helfer.

Die Zeit der kabelgebundenen Staubsauger nähert sich dem Ende. Geräte mit eingebautem Akku sind so viel praktischer, um mal schnell durch die Wohnung zu saugen. Und die Ingenieure von Dyson sind immer für eine Überraschung gut: Beim V15 ist das die Stauberkennung, getoppt noch durch die «Slim-Fluffy-Bodendüse». Sie verfügt über einen ­zuschaltbaren Laser, der Staub sichtbar macht, zu gebrauchen aber nur in dunklen Ecken. Wohl dem, der so viel Zeit hat, sich beim ­Reinigen mit dem Staub zu beschäftigen.

In den Kerndisziplinen brilliert das Gerät jedoch. Da fällt zunächst der Lieferumfang beim Auspacken auf: Wand- und Zubehörhalterung, Ladegerät, Flex-Adapter für unzugängliche Stellen und fünf unterschiedliche Düsen. Damit sind Hausmann und Hausfrau für die wichtigsten Fälle gerüstet. Bis zu sechzig Minuten hält der Akku, je nach eingestellter Saugkraft. Er lässt sich schnell und einfach wechseln, sodass mit einem neuen Akku ziemlich simpel auch länger gereinigt werden kann.

Schliesslich die Saugkraft: Für einen normalen Haushalt, selbst mit Tieren, genügt die Reinigungsleistung vollauf. Dank Lasererkennung von Partikeln eignet sich das Gerät besonders für Hartböden. Der Staubbehälter lässt sich mit einem einfachen Griff öffnen, ohne schmutzige Hände. Beim Saugen ist das Gerät erfreulich leise – aber unerfreulich schwer. Mit einem Gewicht von mehr als drei Kilogramm wird es für manchen mühsam, den V15 lange Zeit über den Boden zu bewegen. Schliesslich hat Dyson seinen Preis: Um die 700 Fr. werden fällig. Das ist eine Ansage, zumal nicht viel schlechtere Akku-Sauger von Xiaomi etwa nur einen Bruchteil kosten. In denen steckt dann allerdings mehr Kopie als Innovation.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

