FuW-Aktienportfolios – Eco-Portfolio – das umweltverträgliche Das FuW-Eco-Portfolio steht für ökonomisch sinnvolle und ökologisch vertretbare Aktienanlagen. Wichtig ist der Klimaschutz. Sylviane Chassot

Ökonomisch sinnvoll und ökologisch ­ver­tretbar. Dafür steht Eco im Namen des nach­haltigen Aktienportfolios von FuW. Wir fassen Nachhaltigkeit in einem engen Sinn und legen am meisten Wert auf CO2­-Emis­sionen und Klimaaspekte. Die Selektions­methode ist eine Mischung aus Best-in-Class-Ansatz und Ausschlussverfahren. So können es auch Unternehmen aus eher «schmutzigen» Branchen wie Autoindustrie, Textil oder Bergbau in die Auswahl schaffen, sofern sie in Bezug auf Nachhaltigkeit in ihrer Branche zu den Besten gehören.

Gleichzeitig werden Gesellschaften der Be­reiche Rüstung, Alkohol und Tabak, Ölsande, Fracking, Kernkraft und Kohle komplett oder ab einer bestimmten Umsatzschwelle ausgeschlossen. Neu­zugänge müssen finanziellen Kriterien standhalten. Dazu zählen eine gesunde Bilanz und eine anspre­chende Rentabilität. Auch die Bewertung wird ­berücksichtigt, jedoch mit einer grös­seren Toleranz als bei einem Value­-Ansatz.

Um bei rund zwanzig Titeln Klumpenrisiken zu ­vermeiden, wird auf einen ausgewoge­nen Branchenmix geachtet. Dadurch unter­scheidet sich das FuW­-Eco-­Portfolio von grünen Aktienkörben wie etwa dem Global Clean Energy Index. Wer bei der Nachhal­tigkeit Rückschritte macht oder kursmässig ausgereizt ist, wird aus der Auswahl ent­fernt. ­Anpassungen finden am Ende der dreimonatigen Berichtsperiode statt. Kommende Woche wird ­«Finanz und Wirtschaft» erneut Anpassungen an der Auswahl vornehmen und wie ­gewohnt darüber berichten.

FuW hat das Eco-Portfolio im Mai 2020 lanciert, seit Oktober 2020 wird es an der Börse gehandelt. Im Startjahr übertraf die Performance des Portfolios die Vergleichsindizes. Valoren von Unternehmen der Wind- und der ­Solarenergiebranche – Gurit, Ørsted, Encavis – trugen kräftig zur Outperformance bei. Seit Anfang 2021 haben sie jedoch deutlich Federn lassen müssen. FuW hat sie bis anhin dennoch in der Auswahl belassen, weil die ökologische Stossrichtung nach wie vor den Auswahlkriterien entspricht und weil die Wachstumsaussichten für erneuerbare Energien und damit auch für diese Unternehmen mittelfristig weiterhin sehr gut sind. Insgesamt ­bewegt sich das Eco-Portfolio punkto Performance derzeit im Mittelfeld (vgl. Grafik).

Ein Blick auf das Tableau zeigt, dass das Eco-Port­folio nicht nur auf Vorreiter in der Nachhaltigkeit setzt. Entscheidendes Kriterium ist, dass die Unternehmen eine glaubhafte Strategie zur Reduktion der Emissionen verfolgen. Diesen Aspekt prüfen wir mithilfe von CO2-Daten der Ratingagentur Inrate. Wir gleichen diese Zahlen mit dem unternehmenseigenen Reporting und Nachhaltigkeitskennzahlen von Bloomberg ab. Zu den Schwergewichten zählen derzeit mit Texas Instruments, Zurich, BMW und Swisscom Unternehmen, die seit der Lancierung dabei sind und Stabilität und Dividenden ­gebracht haben. Seit September neu dabei sind Novartis, die sich erfreulich entwickelt haben.

Sylviane Chassot verbindet bei FuW Journalismus mit Nachhaltigkeit. Frühere Stationen bei Zeitungen waren beim «Höfner Volksblatt» und der NZZ. Fachwissen eignete sie sich mit dem Doktorat über Investitionsentscheidungen in der Energiebranche an. Seit 2019 schreibt sie bei FuW vor allem über Energie. Mehr Infos @sylvianechassot

