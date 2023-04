Auch der sonstige Ertrag sei deutlich gestiegen, was zum Teil auf den verstärkten Devisenhandel der Kunden und einen positiven Beitrag des Lebensversicherungsportfolios zurückzuführen sei. Bild: Gabriele Putzu/Keystone

Einschätzung von Christopher Gilb um 9.40 Uhr

EFG International steuert 2023 wohl auf ein Rekordergebnis zu. Der Betriebsertrag ist in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Der Grund liegt in den weltweit höheren Zinsen, was den Nettozinsertrag fast auf das Doppelte anschwellen liess. Und auch der sonstige Ertrag ist deutlich gestiegen, da die Kunden vermehrt Devisengeschäfte abgewickelt haben. Der Aufwand nahm derweil nur moderat zu. Überraschend ist, dass die Bank bei den Nettoneugeldern nur verhalten zulegen konnte und anscheinend nicht von den Kundenabflüssen bei Credit Suisse profitiert hat. Dass sich dies verbessert, dafür sollen wohl auch die fünfzig neuen Kundenberater sorgen, die sie eingestellt hat. Insgesamt stimmen das aktuelle Zahlenwerk und die Performance der Bank zuversichtlich. Die Aktien handeln auf einem Fünfjahreshoch und sind relativ zu den Valoren von Julius Bär und Vontobel nicht günstig. FuW empfiehlt «Halten».



(AWP) EFG International hat im ersten Quartal 2023 einen rekordhohen Gewinn von mehr als 90 Mio. Fr. erwirtschaftet. Dies teilte die Vermögensverwaltungsbank am Freitag vor der ordentlichen Generalversammlung mit, die am Nachmittag stattfindet. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 hatte ein Überschuss von 202,4 Mio. herausgeschaut.



Der Betriebsertrag stieg in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr «deutlich» an, erklärte EFG weiter. Der Grund liege in den weltweit steigenden Zinsen, was den Nettozinsertrag fast auf das Doppelte anschwellen liess.



Auch die «sonstigen Erträge» seien deutlich gestiegen, was zum Teil auf den verstärkten Devisenhandel der Kunden und einen positiven Beitrag des Lebensversicherungsportfolios zurückzuführen sei. Insgesamt sei die Ertragsmarge auf über 95 Basispunkte (BP) gestiegen, verglichen mit 81 BP in 2022.



Die Aufwendungen nahmen derweil laut EFG nur «moderat» zu und «deutlich weniger stark» als die Betriebserträge. Dies habe zu einem deutlich verbesserten Kosten-Ertrags-Verhältnis von rund 70% geführt. Dies sei eine «signifikante» Verbesserung gegenüber 2022.

Neugelder fliessen nur stockend

Die ertragsgenerierenden verwalteten Vermögen beziffert EFG per Ende März mit «rund» 145 Mrd. Fr., dies nach 143,1 Mrd. per Ende 2022. Einer positiven Marktentwicklung habe ein nur gedämpfter Netto-Neugeldzuflusses (+0,3%) gegenübergestanden.



Vor allem in der Schweiz und in geringerem Masse in Lateinamerika und Asien hätten «einige Kunden» ihr Fremdkapital abgebaut, erklärte EFG weiter. Die Zuflüsse beschleunigten sich aber in den Monaten März und April.



In diesem Lichte und angesichts der jüngsten Einstellung von 50 Kundenberatern rechnet die Bank damit, dass sich die Netto-Neugeldzuflüsse in den kommenden Monaten allmählich verbessern und auf ein normaleres Niveau zurückkehren werden.

