Die EFG-Aktionäre sollen über eine deutlich erhöhte Dividende profitieren.

Ersteinschätzung von Simone Stern um 7.30 Uhr

EFG hat die Strategieperiode 2019 bis 2022 erfolgreich abgeschlossen und verbucht einen rekordhohen bereinigten Nettoreingewinn. Die Aktionäre sollen dafür eine Dividende von 0.45 Fr. je Titel bekommen, deutlich höher als die 0.36 Fr. pro Aktie im Vorjahr. Die Voraussetzungen für den Start in die nächste Strategieperiode sind gut. Allerdings trübt immer noch ein Rechtsstreit aus der Vergangenheit den Gewinn, der dieses Jahr um 1,7% zurückgegangen ist. Die Auswirkung vergangener Probleme wird sich in Zukunft sehr wahrscheinlich in Grenzen halten.