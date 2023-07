EFG kündigt zudem einen Aktienrückkauf an. Bild: Gabriele Putzu/Keystone

Ersteinschätzung von Notker Blechner um 08.35 Uhr

Ähnlich wie Julius Bär profitiert EFG vom Niedergang der CS: In den ersten sechs Monaten des Jahres lockte die kleine Vermögensverwaltungsbank, die in den Händen der griechischen Familie Latsis und der brasilianischen BTG Pactual liegt, 75 neue Kundenberater an. Diese sorgten für kräftige Geldzuflüsse. 3 Mrd. Fr. Netto-Neugelder kamen herein. Das entspricht einer Wachstumsrate von annualisiert 4,2% und liegt in der für 2023 bis 2025 angepeilten Zielspanne von 4 bis 6%.