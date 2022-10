Das Finanzinstitut hat sich nun für die Strategieperiode 2023 bis 2025 neue strategische Ziele gesetzt. Bild: ZVG/EFG International

Ersteinschätzung von Simone Stern um 8.50 Uhr

Trotz einem für Vermögensverwalter anspruchsvollen Marktumfeld meldet die Zürcher Privatbank einen «signifikanten Anstieg» des bereinigten Nettogewinns für die ersten neun Monate 2022. Auch die aktualisierten Ziele sind klar ambitionierter als die für die abgelaufene Strategieperiode seit 2019. Dennoch fielen die Finanzzahlen für die ersten neun Monate schwächer aus als von einzelnen Analysten erwartet, was auf das schwierige Marktumfeld hindeutet. Die bislang gültigen Jahresziele bestätigt EFG. Das spricht für einen weiterhin soliden operativen Geschäftsgang. Zudem will die Bank ihr digitales Angebot mit einer Partnerschaft mit InvestCloud ausbauen. Heute wird sie an einem Kapitalmarkttag weitere Einzelheiten zu ihrer strategischen Stossrichtung vorstellen. FuW empfiehlt, die Aktien mit Blick auf ihre Widerstandsfähigkeit im laufenden Jahr und die attraktive Bewertung zu halten.