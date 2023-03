Wechsel im Management – Ehemaliger DocMorris-Chef übernimmt Leitung von Shop Apotheke Der Online-Pharmahändler erhält einen neuen Chef. Olaf Heinrich, der bis 2020 die zur schweizerischen Online-Apotheke Zur Rose gehörende DocMorris leitete, wird den Posten per August antreten.

Nach niederländischem Recht muss die Hauptversammlung am 26. April der Berufung Heinrichs noch zustimmen. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Der deutsch-niederländische Online-Pharmahändler Shop Apotheke heuert den ehemaligen Chef des Konkurrenten DocMorris als Vorstandschef an. Olaf Heinrich, der die zur schweizerischen Online-Apotheke Zur Rose gehörende DocMorris mehr als elf Jahre lange bis Ende 2020 geführt hatte, soll bei der Shop Apotheke offiziell am 1. August anfangen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Nach niederländischem Recht muss die Hauptversammlung am 26. April der Berufung Heinrichs noch zustimmen. Der gebürtige Hamburger tritt die Nachfolge von Stefan Feltens an, der vor knapp zwei Wochen seinen Rücktritt nach vier Jahren angekündigt hatte. Bis zu seinem Amtsantritt soll Heinrich bereits als Berater für Shop Apotheke aktiv sein.

