Der Chart des Tages – Eigentlich steht der US-Leitzins über 6% Wenn man neben dem kommunizierten Leitzins andere Finanzierungsbedingungen berücksichtigt, notiert der US-Zins deutlich höher. Alexander Trentin

Die Zinsentscheide der US-Notenbank werden von den Märkten oft mit grosser Anspannung erwartet. Das war auch vergangene Woche der Fall, als Fed-Chef Jerome Powell wie erwartet eine Erhöhung des US-Leitzinses um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,5% verkündet hatte. Doch für Verunsicherung sorgte sein Ausblick, dass der Leitzins zur Bekämpfung der Inflation nächstes Jahr auf mehr als 5% steigen könnte. Dabei liegt der Leitzins eigentlich schon über 6% – wenn man ihn etwas weiter fasst.

Die obige Grafik vergleicht diesen höheren Proxy-Leitzins – einen mit anderen Finanzvariablen angereicherten geldpolitischen Indikator – und den niedrigeren offiziellen Leitzins. Nach Berechnung der Fed-Distriktnotenbank von San Francisco ist der Proxy-Zins deutlich steiler gestiegen als der publizierte Leitzins und notiert schon seit Oktober über 6%.

Doch was berücksichtigt der Proxy, was über den publizierten Leitzins hinausgeht? Die Fed-Ökonomen erklären: «Dieses Mass verwendet Kreditzinsen von privaten und öffentlichen Schuldnern sowie Kreditrisikoaufschläge (Spreads), um die geldpolitische Ausrichtung umfassender abzubilden.» So könne die US-Notenbank mit Forward Guidance – also der gegenüber der Öffentlichkeit kommunizierten künftigen Zinsstrategie – sowie dem Kauf oder dem Verkauf von Anleihen die Kreditbedingungen verändern.

Diese geldpolitischen Instrumente neben der Zinspolitik hatten noch bis ins Jahr 2015 hinein den Proxy unter den offiziellen Leitzins gedrückt. Seit Mitte dieses Jahres ist die tatsächlich wirkende Geldpolitik dagegen restriktiver, als der Zins den Anschein macht. Ein Grund dafür ist, dass seit April dieses Jahres die Fed-Bilanzsumme sinkt, es werden also weniger Anleihen gehalten, was die Verzinsungen am Bondmarkt tendenziell erhöht.

Während der publizierte Leitzins so hoch notiert wie zuletzt 2007, ist die Geldpolitik gemäss Proxy-Zins gar so restriktiv wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

