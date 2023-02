Kaffee mit Marc Eichenberger – «Ein Autokauf ist ein grosser, emotionaler Moment» Um trotz der digitalen Konkurrenz weiterhin bestehen zu können, setzt der CEO von Kenny’s Autocenter auf umfassenden Kundenservice – und den inszeniert den Autokauf als Erlebnis. Yvonne Debrunner

«Chömed Sie verby, es git au es feins Käfeli!» Mit diesen Worten wirbt Kenny’s Auto-Center seit Jahren um Kundschaft. Vor drei Wochen hat das Unternehmen seine dritte Niederlassung eröffnet, in Dietlikon, mit einem eigenen Barista, der wirklich hervorragende «Käfeli» aus der Kolbenmaschine zaubert.

Marc Eichenberger, Sohn von Unternehmensgründer Kenny und seit sechs Jahren CEO, erzählt bei einem Espresso, was es mit dem «Käfeli» als Werbeslogan auf sich hat: «Mein Vater hat immer jeder und jedem ein Käfeli angeboten. Er konnte damit ziemlich penetrant sein, hat immer wieder nachgefragt, bis auch wirklich alle ihr Käfeli hatten. Also haben wir beschlossen, das Käfeli zum Markenzeichen zu machen.»

Marcs Vater Kenny Eichenberger begann 1976, mit 22 Jahren, auf einem Kiesplatz in Buchs (ZH) mit dem Verkauf von Occasionsfahrzeugen und importierten Neuwagen. Acht Jahre später eröffnete er in Dällikon sein erstes Auto-Center. Bald darauf ging sein Traum in Erfüllung: Er wurde offizieller Vertreter seiner Lieblingsmarke Mercedes-Benz in der Schweiz.

Mercedes hielt die Niederlassung in Dällikon jedoch für zu klein. Also ging Vater Eichenberger ins Risiko und investierte in das grössere, zweite Auto-Center in Wettingen. «Die Niederlassung war damals eigentlich viel zu gross. Doch das Kalkül ging auf. Mein Vater konnte die Mercedes-Lizenz behalten und die Nachfrage zog an.»

Dass Kenny Eichenberger so viel Risiko einging, ist angesichts der Familiengeschichte nicht selbstverständlich. Grossvater Eichenberger, Kennys Vater, hatte in den 1970er-Jahren mit einer Blattfederfabrik alles Ersparte verloren. Nach der Erdölkrise hatte er keine Aufträge mehr erhalten und liquidieren müssen. Vater Kenny fing somit wieder bei null an.

Sohn Marc Eichenberger nicht. Aber auch er wollte sich nicht einfach ins gemachte Nest setzen. Dass er einmal das väterliche Geschäft übernehmen würde, stand für ihn nicht von Anfang an fest – im Gegenteil: «Früher habe ich immer gesagt, dass ich etwas anderes machen wolle. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen.» Nach einer Ausbildung zum Informatiker baute er ein Start-up im Bereich Cloud-Videoüberwachung auf. «Ich wollte klein anfangen, klein Fehler machen.» Nach vier Jahren verkaufte er die Firma. Danach zog es ihn doch zu den Autos, aber auch hier fing er klein an: als Praktikant im Smart Center in Wallisellen, erst in der Werkstatt, dann im Verkauf. Besonders der Verkauf gefiel ihm.

«Für die Kunden ist ein Autokauf ein grosser, emotionaler Moment. Sie dabei begleiten zu dürfen, ist etwas sehr Schönes.» Um das Erlebnis noch schöner zu machen, hat sich Eichenberger für das neue Auto-Center in Dietlikon etwas Spezielles ausgedacht: Kommt der Kunde vorbei, um sein neues Auto abzuholen, kann er auf einen grossen roten Knopf drücken. Es öffnet sich dann ein schwarzer Vorhang. Dahinter das brandneue Auto, präsentiert mithilfe einer Lightshow, Rauchschwaden und Musik. Emotionen pur. «Die Kunden freuen sich immer extrem.»

Mit dem Erlebnis punkten, das ist für einen Autohändler heute Pflicht. Denn ein Auto kaufen kann man auch übers Internet. Und wie in allen Bereichen nehmen die Onlineverkäufe zu. «Die Preise werden früher oder später sowieso überall dieselben sein. Wir müssen uns daher auf anderem Weg von der Konkurrenz abheben.» Dazu setzt Eichenberger neben dem «Käfeli» auf eine umfassende Betreuung der Kundschaft. Die Mitarbeitenden am Empfang müssen keine Telefonate beantworten, um sich voll auf die ankommenden Kunden konzentrieren zu können. Und die Verkäufer werden im richtigen Umgang mit der Kundschaft geschult.

«Ein guter Verkäufer ist nicht unbedingt ein «Schnurri», einer, der den Kunden um Kopf und Kragen redet. Ein solcher hat zwar vielleicht kurzfristig Erfolg, aber der Kunde kommt dann nicht wieder, weil er sich zum Kauf überredet gefühlt hat. Ein guter Verkäufer ist einer, der den Kunden versteht und eine Beziehung zu ihm aufbauen kann.»

Um an die besten Leute zu kommen, hat Eichenberger die HR-Abteilung aufgestockt: fünf Leute kümmern sich um das Personal, bei total 190 Angestellten. Zudem will er den Führungsstil modernisieren, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Er spricht von «Transformational Leadership», vom Führen anhand von Visionen und Vorbildfunktionen anstatt mittels Umsatzvorgaben.

Bis vor kurzem hat der 37-Jährige in der Stadt Zürich, in Wipkingen, gewohnt, auch wenn er sich regelmässig über die fehlenden Parkplätze geärgert hat. Vor kurzem ist er aber mit seiner Partnerin in den Kanton Aargau, nach Baden, gezogen. Der Grund: «In Zürich konnte ich mit meinem Lohn die Steuern nicht mehr zahlen.» Der Kanton Zürich berechne die Vermögenssteuer anders als der Kanton Aargau, wodurch die Steuern für die Unternehmensanteile höher ausfallen.

Marc Eichenberger ist Hauptaktionär des Unternehmens. Er hält 80% der Anteile und würde somit auch Dividenden erhalten, wenn das Unternehmen denn Dividenden ausschütten dürfte. «Das können wir aufgrund der hohen Investitionen im Moment aber nicht.» Eichenberger sieht das Positive und freut sich über die Schönheit der Stadt Baden – sowie über die Nähe zum Kenny’s-Standort in Wettingen.

Yvonne Debrunner schreibt seit 2018 für die «Finanz und Wirtschaft», schwerwiegend über Industrieunternehmen. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin für die Tageszeitungen von Tamedia sowie für die Schweizerische Depeschenagentur. Mehr Infos @YvonneDebrunner

