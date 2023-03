Mit der Credit Suisse verschwindet ein Finanzinstitut mit einer 167-jährigen Geschichte vom Schweizer Finanzplatz. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Was vor kurzem noch undenkbar war, ist Realität. UBS schluckt die Credit Suisse gegen Garantien der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Auch wenn die Verhandlungen seitens UBS zäh geführt wurden – es ist ein von oben verordneter Schritt, daran liess Bundespräsident Alain Berset anlässlich der Medienkonferenz vom Sonntagabend keine Zweifel. Das verheerende Potenzial eines Ausfalls der systemrelevanten Bank liess dem Bundesrat und der SNB keine Alternative. Auch das machten die Entscheidungsträger mehrfach deutlich.

Der Deal markiert das Ende einer einst stolzen Bank, die durch Episoden von Grössenwahn, Gier und Missmanagement heruntergewirtschaftet worden ist. Ein Ende, das nur Verlierer kennt. Vorerst inklusive der UBS. Was genau auf die grössere der beiden Grossbanken in den nächsten Jahren zukommt, ist schwer zu sagen.

Klar ist: UBS, die nach ihrer eigenen «Nahtoderfahrung» während der Finanzkrise und einer staatlichen Rettungsaktion den Weg zurück in die globale Elite geschafft hat, dürfte die Integration auf Jahre hinaus beschäftigen. Nicht ohne Grund hatte sie eine Übernahme bis kurz vor Schluss kategorisch ausgeschlossen. Auch wenn sie sich mit ihrer Haltung für die unausweichlichen Verhandlungen wohl auch einen Vorteil hat verschaffen wollen.

Das Ende des Mythos Schweiz

Dass die Schweiz künftig nur noch eine Grossbank kennt, ist schlecht. Schlecht für die Wirtschaft, die auf einen Zugang zu internationalen Kapitalmärkten angewiesen ist und von einem gesunden Wettbewerb zwischen Anbietern profitiert. Schlecht für die Mitarbeiter, die durch die Zusammenlegung zwangsläufig in Scharen auf der Strasse landen werden. Und fraglos an erster Stelle schlecht für den Finanzplatz und für das internationale Ansehen der Schweiz.

Ohne Zweifel hat die hiesige Wirtschaft an Innovation viel zu bieten, dank einem hohen Bildungsniveau hat das Land in diversen Industrien unentbehrliche Unternehmen geboren. Doch was ihm zu wahrer Grösse verholfen hat, ist die Stabilität seines Finanzsektors. Der Untergang der CS beraubt den Bankenplatz dieser Mystik. Vertrauen ist im Geschäft mit Geld das A und O. Wird es in Frage gestellt, sucht sich das Kapital einen anderen Ort. Es ist genau dieses Szenario, vor dem sich Branchenvertreter landauf landab gefürchtet haben. Nun wird es wahr.

So schlecht die Zerschlagung der CS für den Finanzplatz ist, so alternativlos ist der Schritt in den vergangenen Tagen geworden. Spätestens in der Nacht auf Freitag ist dem Management klar geworden, dass sich die Bank nicht aus eigener Kraft sanieren kann. Selbst die 50 Mrd. Fr. starke SNB-Liquiditätsspritze vermochte die dafür nötige Vertrauensbasis nicht zu bilden. Alternativlos ist der Schritt auch, weil der Druck auf die Schweiz von Stunde zu Stunde grösser geworden ist. Weder Politik noch die hiesigen Banken durften riskieren, dass die Schweiz vom internationalen Finanzsystem wegen der Angst vor einer Ansteckung abgesägt wird.

Vertrauen langsam ausgehöhlt

Dass es überhaupt soweit hat kommen können ist schockierend, nein geradezu schändlich. Die Credit Suisse war während Generationen der Inbegriff von Tugenden wie Sicherheit, Qualität und Stabilität. Wie kaum eine andere Bank verkörperte sie das Wesen des Schweizer Finanzplatzes, das ausländische Gelder ins Land gelockt und dem Volk Wohlstand gebracht hat. Zweifellos: Ohne die CS stünde die Schweizer Wirtschaft heute nicht da, wo sie jetzt steht.

Nach der Finanzkrise von 2008 begann sich der Glanz vergangener Tage jedoch zu trüben. Der damalige CEO Brady Dougan hat die Bank zu Wachstum über lukrative, aber hochriskante Geschäftsfelder gepeitscht. Zu gerne wollte das Management die Bank auf Augenhöhe mit US-Platzhirschen wie Bank of America, JPMorgan Chase und Goldman Sachs sehen. Die exzessiven Risiken, die sie dafür einzugehen bereit war, führten die Bank auf direktem Weg in einen internationalen Finanzskandal nach dem anderen. Daran änderte weder die Verkleinerung der fehleranfälligen Investmentbank noch die Berufung neuer Manager wie Tidjane Thiam oder Thomas Gottstein etwas. Im Gegenteil. Erst ihr Unvermögen hat die zuvor nur marginal realisierten Risiken in Milliardenverluste umgewandelt.

Trotz mantramässigen Bekundungen, mit Altlasten abgeschlossen zu haben, machte die Bank in unregelmässigen Abständen verlässlich neue Negativschlagzeilen. Und die Einschläge wurden häufiger. Beschattungsaffäre, Archegos, Greensill, Mosambik, dazu Geschäfte mit Autokraten, Verbrechern, Mafiosi. Während die Bankenbranche sich von solchen Skandalen immer wieder erholt hat, bröckelte das Vertrauen in die CS und ihre ständig wechselnde Führung zusehends. Zu oft tauchte ihr Name im negativen Kontext auf. Die Bank brachte das Fass quasi mit voll aufgedrehtem Gartenschlauch zum Überlaufen.

Die Führung hat versagt

Die Krise, die der Konkurs der US-Bank SVB vor rund einer Woche dem Finanzsektor eingeläutet hat, hat der CS schliesslich das Genick gebrochen. Am Ende brauchte es nur die kopflose Aussage des saudischen Grossaktionärs, der Bank kein zusätzliches Kapital zur Verfügung zu stellen, um Panik auszulösen. Vermögensabflüsse, die die Bank ohnehin belastet hatten, weiteten sich auf die Einlagen und damit auf das Liquiditätspolster der Bank aus. Dass die SNB als vertrauensbildende Massnahme Liquidität zusichern musste, offenbart den Grad des Misstrauens gegenüber der CS. Die Beziehung zu Kunden, Investoren, Politik und zum internationalen Finanzsystem hatte irreparablen Schaden erlitten.

Die Führung um Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann und CEO Ulrich Körner muss sich viel vorwerfen lassen. Ihre Pläne für den Umbau der Bank fielen bei den Aktionären genauso durch wie die dafür nötige massive Kapitalaufnahme im Nahen Osten. Mit irreführenden Angaben zum Ausmass der Geldabflüsse und dem Eingeständnis, dass wichtige interne Kontrollen versagt haben, verspielte sie schliesslich den verbleibenden Rest Kredibilität.

Den Vertrauensbruch zu verantworten haben aber auch ihre Vorgänger, die sich längst mit dicken Brieftaschen zurückgezogen haben. Die es nicht geschafft oder gar nicht erst versucht haben, die fehlende Risikokultur aufzubauen. Sie haben eine 150-jährige Unternehmensgeschichte innert eineinhalb Dekaden zu Grunde gewirtschaftet und die CS zum Mahnmal für den Schweizer Finanzsektor werden lassen. Hoffen wir, dass ihr warnendes Beispiel für lange Zeit Bestand hat.

Stefan Krähenbühl zeichnet als Co-Leiter des Unternehmensressorts von FuW für die Bereiche Gesundheit, Konsum und Technologie verantwortlich. Er startete 2019 im Finanzteam, zuvor war er als Leiter Kommunikation einer Schweizer Stiftung tätig. Er hat Kommunikation mit Schwerpunkt Journalismus studiert. Mehr Infos

