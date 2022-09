ButchersTable Classic – Ein Golfturnier der etwas anderen Art Die Roaring Twenties wieder aufleben lassen, war das Motto. Spass wurde dabei grossgeschrieben. Jan Schwalbe

Stilsicher und zielsicher. Das perfekte Erfolgsrezept. Bild: ZVG

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Tiefe Golfscores, historische Outfits und hochklassige Verpflegung sorgten für gute Stimmung. Bereits zum zweiten Mal wurde die ButchersTable Classic auf dem Golfplatz Kyburg ausgetragen.

Der wunderschöne Golfplatz des Golfclubs Kyburg. Bild: ZVG

Insgesamt 42 Flights traten am 6. und 7. September an, um in verschiedensten Kategorien die Gewinner auszumachen. Elf Sonderwertungen & Special Holes sowie ein sogenannter Hickory-Contest, in dem mit klassischen Golfschlägern gespielt wurde, stellten alle auf die Probe.

Das Outfit war mindestens so wichtig wie der perfekte Golfschwung. Bild: ZVG

Organisator des Events war Williams ButchersTable, Metzgerei und Restaurant zugleich. Old School und doch sehr modern. Fleisch in absoluter Top-Qualität von Luma steht im Mittelpunkt. So wurde der Abend dann auch mit einem gemeinsamen Essen und einer grossen Preisverleihung an der Location am Hegibachplatz in Zürich beendet.

Die Preisverleihung am Abend war trotz Platzregen ein grosser Erfolg. Bild: ZVG

Preise gab es reichlich zu gewinnen. Dafür sorgten Sponsoren wie Porsche, Bank Zimmerberg, Tag Heuer, Travelzone und viele mehr. Kleiner Wermutstropfen: Den Porsche Macan, den es bei einem Hole in One zu gewinnen gab, hat sich auch dieses Jahr keiner der Spieler geschnappt. Der Ball wollte einfach nicht mit einem Schlag ins Loch. Doch wie sagt man so schön: There is always next year…

Klassisch bis zum «Golf Bag» Bild: ZVG

Roaring Twenties par excellence. Bild: ZVG

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

