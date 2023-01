Porträt: Stephan Zizala – Ein Infineon-Urgestein wechselt an die Spitze von U-Blox Nach zwanzig Jahren übernimmt der Deutsche Stephan Zizala die CEO-Position bei U-Blox. Er tritt die Stelle mit Zuversicht an, aber auch mit Respekt. Thorsten Riedl

Seit Anfang Jahr führt Stephan Zizala den Chipdesigner U-Blox. Sein Vorgänger Thomas Seiler hat nach zwanzig Jahren an der Spitze in den Verwaltungsrat gewechselt. Foto: ZVG U-Blox

Nachfolger eines CEO zu werden, der ein Unternehmen zwanzig Jahre lang geführt hat, ist kein leichter Job. Stephan Zizala tritt die Aufgabe als U-Blox-Chef mit Zuversicht an, aber auch mit einer Portion Respekt. «Natürlich werde ich mit dem bisherigen Management verglichen», sagt er im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». «Durch solche Vergleiche lerne ich dazu und kann überlegen, was ich mit meinem Team besser machen kann.»



Seit Anfang Januar führt Zizala U-Blox nun. Die Ingenieure des Unternehmens mit Sitz in Thalwil haben sich auf Chipmodule für Kommunikation und Positionierung spezialisiert. Sein langjähriger Vorgänger als CEO, Thomas Seiler, ist 2002 zum Start-up U-Blox gestossen, wenige Jahre nachdem die Gesellschaft von der ETH Zürich abgespalten wurde. Er hat U-Blox an die Börse geführt und die Zahl der Mitarbeiter von 37 auf 1300 ausgebaut. «Thomas Seiler wird mir im Verwaltungsrat als Ratgeber zur Seite stehen. Das weiss ich zu schätzen», sagt der Neue.