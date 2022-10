Meinung zu Credit Suisse

Nur in der Welt der Grossbanken ist so etwas eine gute Neuigkeit: Credit Suisse hat am Montag bekannt gegeben, sich mit dem Staatsanwalt von New Jersey auf eine Busse von 0,5 Mrd. $ geeinigt zu haben. Für die Bank ist das doppelt positiv: Sie wird eine Uralt-Last los, die auf den Verkauf von Hypothekenverbriefungen in der Finanzkrise von 2008 zurückgeht. Und dass die Zahlung durch bestehende Rückstellungen gedeckt ist, deutet darauf hin, dass Credit Suisse in den Verhandlungen zumindest nicht noch in letzter Minute grössere Zugeständnisse machen musste.



Doch eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Dem relativ neuen Chefjuristen der Bank bleiben mehr als genug Fälle zu lösen. Und nicht alle davon sind alt. Die Greensill-Pleite oder der Milliardenverlust im Zusammenhang mit dem Kollaps von Archegos etwa dürften die Juristen der Bank noch eine Weile auf Trab halten, wie meine Kollegin Beatrice Bösiger darlegt. Bis alles in Ordnung ist – soweit das bei einer Grossbank überhaupt jemals der Fall ist –, werden die Aktionäre also auch noch einige Male weniger gute News zu gewärtigen haben.



Das gilt wohl auch über die Rechtsfälle hinaus. CS befindet sich nach drei Verlustquartalen und Jahren im strategischen Zickzackkurs in einer Situation der Schwäche. Ausgerechnet jetzt muss der neue CEO auf der Suche nach einer Strategie wohl das letzte Tafelsilber der Bank verscherbeln, möglicherweise die Investmentbank aufspalten und wahrscheinlich zusätzliches Kapital aufnehmen. Und die Welt wird derweil nicht netter. Auf die Aktionäre kommt also noch einiges an Schmerz zu.



Jeffrey Vögeli ist als Co-Leiter des Unternehmensressorts für die Bereiche Finanz und Industrie zuständig. Er hat Recht und Wirtschaft studiert und schreibt hauptsächlich über die Finanzbranche, vor FuW unter anderem bei Bloomberg und Finews.ch. Mehr Infos @JeffVogeli

