Porträt: Nicola Andreatta – Ein Leben für die Uhrenindustrie Dem Italiener an der Spitze von Roger Dubuis scheint der Spagat zwischen Uhrmacherkunst und Avantgarde-Technologie zu gelingen. Die Uhrenmarke aus dem Richemont-Konzern findet wachsende Beachtung. Wolfgang Gamma

«Die Reise ist noch lange nicht beendet»: Nicola Andreatta, CEO von Roger Dubois. Bild: ZVG

«Ein Unternehmen mit viel Energie und Intensität, eines, das niemals stillsteht, das ist Roger Dubuis», charakterisiert Nicola Andreatta den vergleichsweise jungen Uhrenhersteller aus Genf. Der fünfzigjährige Italiener leitet die Uhrenmarke aus dem Richemont-Konzern seit viereinhalb Jahren. Was die Energie betrifft, scheint er bestens zu Roger Dubuis zu passen. Lebhaft, konzentriert, immer auf Draht – so zeigt sich der studierte Betriebswirtschafter mit einem Abschluss der Università Cattolica del Sacro Cuore in Mailand

im Gespräch.