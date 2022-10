Der Chart des Tages – Ein Lichtblick für Aktien Bald finden die Zwischenwahlen in den USA statt. Für Aktionäre ist das ein Anlass zur Zuversicht. Sylvia Walter

Bild: Deutsche Bank

Für Anleger, die sich in diesen schwierigen Zeiten gerne an einem Strohhalm festhalten wollen, sei in Erinnerung gerufen, dass in knapp drei Wochen die Zwischenwahlen in den USA anstehen. Die Analysten der Deutschen Bank können diesem politischen Ereignis insofern Gutes abgewinnen, als der Leitindex S&P 500 365 Tage nach den Wahlen immer höher lag als am Tag null, dem Wahltag.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hätten neunzehn Mal Zwischenwahlen in den USA stattgefunden, und kein einziges Mal seien ein Jahr später Kursverluste zu verzeichnen gewesen. Aus historischer Erfahrung könnte man den Stichtag der Wahlen sogar als Einstiegszeitpunkt betrachten.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg setzte diesen guten Nachrichten am Dienstag noch ein Sahnehäubchen auf. Die Analysten von Bloomberg haben berechnet, dass der S&P 500 bereits in den vier Wochen vor den Zwischenwahlen einen durchschnittlichen Kursgewinn von 2,5% aufwies. Ihre historischen Daten gehen bis zum Jahr 1930 zurück. Die Feststellung, dass die 2,5% derzeit auch einer Tagesschwankung entsprechen können, soll die Zuversicht natürlich nicht schmälern. Der Punkt der Kapitulation scheint nahe.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

