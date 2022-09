Die Vorbereitung, die Beratung und schliesslich auch die Verabschiedung – einstimmig in beiden Räten – gelang in kürzester Zeit. Seit August 2021 ist die neue DLT-Gesetzgebung vollständig in Kraft. Die Idee ist bestechend: Das neue Rahmengesetz stellt in verschiedenen bestehenden Gesetzen die nötigen Weichen, um in der Schweiz den nächsten Entwicklungsschritt im Bereich der Digitalisierung der Wirtschaft und insbesondere auch des Finanzmarktes auf rechtssicheren Boden zu stellen.

Die Technologie verteilter Register (Distributed Ledger Technology – DLT), vereinfachend auch Blockchaintechnologie genannt, und die sich durch diese Technologie bietende Möglichkeit, digitale Vermögenswerte zu schaffen, sicher zu verwahren und zu übertragen, sollte im Rahmen der neuen Leitplanken ihr Potenzial als Innovationskraft entfalten können. Deshalb wurden durch die DLT-Gesetzgebung Hürden für Anwendungen, die auf DLT oder Blockchain basieren, beseitigt, während gleichzeitig Anpassungen geschahen, um neue Risiken zu begrenzen. Der Gesetzgeber versprach sich durch die neue Gesetzgebung insbesondere einen rechtssicheren Handel von Rechten, beispielsweise von Aktien, via manipulationsresistenter elektronischer Register und ohne Zwischenschaltung von Intermediären.

Ein gutes Jahr nach Inkrafttreten der neuen Regeln zeigt sich jedoch: In der Umsetzung hapert es noch. Projekte und Innovationen basierend auf den neuen gesetzlichen Möglichkeiten fallen noch (allzu) bescheiden aus.

Auslegung erfordert Mut

Während eine regelbasierte Regulierung jeden Aspekt eines Sachverhalts im Detail vorgibt und damit im besten Fall selbst Innovation betreibt, im schlechtesten aber solche verhindert, bietet die typisch schweizerische, prinzipienbasierte Regulierung viel Raum, indem sie lediglich das Ziel der Regulierung vorgibt, den Weg dorthin jedoch offenlässt. Technologieneutrale und prinzipienbasierte Regulierung bedeutet also Freiraum in der Auslegung der Regeln. Freiraum, der für Innovation genutzt werden kann – oder eben nicht. Der Mut in der Auslegung von Gesetzen kann aber nicht allein von den rechtsunterworfenen Unternehmen gefordert werden. Die Aufsichtsbehörden spielen eine entscheidende Rolle.

Viele DLT-Projekte befinden sich in der Schweiz derzeit in der Schwebe, weil allgemeingültige Auslegungshilfen für die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der neuen Regeln noch fehlen. Die Finma, aber auch Selbstregulierungsorganisationen im Bereich der Geldwäschebekämpfung, geben erst auf konkrete Anfragen für einzelne Projekte ihre Auslegung der Regeln zu einer Auslegungsfrage bekannt. Das führt dazu, dass jedes Projekt durch aufwendige und meist langwierige Anfrageprozesse bei Aufsichtsbehörden vorangetrieben werden muss. Dazu kommt, dass die Aufsichtsbehörden bei der Auslegung der Regeln oft wenig Mut aufbringen und dazu neigen, jene Auslegungsvariante als die einzig richtige anzusehen, die den althergebrachten Gepflogenheiten am nächsten und damit gleichzeitig am weitesten von Innovation entfernt liegt.

«Nun müssen neben den rechtsunterworfenen Unternehmen auch die rechtsanwendenden Aufsichtsbehörden den entstandenen Freiraum für Innovationen nutzen.»

So stellt sich beispielsweise die Frage, ob ein Unternehmen, das die Emission und Übertragung von Aktien oder anderen Eigenkapitalinstrumenten als Registerwertrechte auf der Blockchain anbietet, eine Lizenz als Zentralverwahrer benötigt. Ein Zentralverwahrer übernimmt auf dem traditionellen Finanzmarkt die Abwicklung von Effektentransaktionen, verwahrt Effekten und registriert Bucheffekten. Ausserdem ist es der Zentralverwahrer, der dafür sorgt, dass die sogenannten Corporate Actions, also die mit den Effekten zusammenhängenden Zins- oder Dividendenzahlungen, Kapitalerhöhungen etc., zentral durchgeführt werden.

Vorteil Effizienzgewinn

Es handelt sich damit um eine Lizenz für eine Finanzmarktinfrastruktur, die für die Funktionsfähigkeit der Schweizer Effektenmärkte kritisch ist und deren Stabilität und Verfügbarkeit eine Grundlage für das Vertrauen der Investoren in die entsprechenden Vermögenswerte darstellen. Heute besitzt nur die SIX bzw. zwei ihrer Gruppengesellschaften, die SIX SIS und die SIX Digital Exchange, die Bewilligung als schweizerischer Zentralverwahrer.

Nun handelt es sich bei der Ausgabe, Verwaltung und Übertragung von Aktien mittelständischer Unternehmen aber um einen der sinnvollsten und naheliegendsten Anwendungsfälle der Blockchaintechnologie. KMU erhalten auf diese Weise einen einfachen Zugang zu Eigenkapital und darüber hinaus die Möglichkeit, ihr Aktienbuch, Aktionärbindungsverträge oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramme einfach und sicher zu führen. Die Blockchain-Technologie ermöglicht dies, ohne einer zentralen Einheit die Hoheit über alle Transaktionen übertragen zu müssen. Diese werden vielmehr von den Teilnehmenden selbst und direkt auf der Blockchain abgewickelt. Dieser Vorteil, den die Technologie bietet, ist der Kern der Innovationskraft in diesem Bereich und bringt den grössten Effizienzgewinn.

Dieser Vorteil, die eigentliche Innovation, wird jedoch zunichtegemacht, wenn ein Unternehmen, das KMU-Aktien diesen Weg ermöglicht, einer klassischen (Zentralverwahrer-)Lizenz unterstellt wird. Eine solche Unterstellung ist auch mit Blick auf das Ziel und den Zweck der Gesetzgebung nicht nötig. Denn das Vertrauen in eine zentrale, lizenzierte Plattform, die die Transaktionen in klassischen Bucheffekten für die Teilnehmenden abwickelt, wurde im Rahmen der DLT-Gesetzgebung abgelöst durch das Vertrauen in die unveränderlichen und manipulationsresistenten Transaktionen in der Form von Registerwertrechten auf der Blockchain.

Grundlagen für neue Geschäftsmodelle

Ein weiteres Beispiel: Damit sich das Potenzial von DLT-basierten Anwendungen entfalten kann, ist für Transaktionen, die in einer gesetzlichen Währung denominiert sind, ein digitales Austauschmittel nötig. Eine native Kryptowährung wie Bitcoin ist dafür aufgrund ihrer hohen Volatilität gegenüber gesetzlichen Währungen nicht geeignet. Es braucht also entweder digitales Zentralbankgeld (sog. CBDC) oder einen Stablecoin, der durch Einlagen oder Finanzinstrumente gedeckt ist.

Während heute bereits ein Grossteil des täglichen Handelsvolumens von über einer Milliarde auf der dezentralen Börse Uniswap in einem Stablecoin für den US-Dollar, dem USDC, abgewickelt wird, schreibt die Finma für einen Stablecoin eines Schweizer Finanzinstituts vor, dass zur Verhinderung von Reputationsschäden vertragliche und technologische Übertragungsbeschränkungen vorgesehen werden müssten, die sicherstellen, dass die geldwäschereirechtlichen Sorgfaltspflichten nicht nur gegenüber der ersten und der letzten, sondern gegenüber jeder Person wahrgenommen würden, die über den Stablecoin verfügt. Im Ergebnis können Schweizer Stablecoins nur auf Kunden des herausgebenden Instituts oder eines angemessen beaufsichtigten Partnerinstituts übertragen und damit nicht dort eingesetzt werden, wo sie ihr Innovationspotenzial entfalten könnten: auf dezentralen Börsen.

Eine solche Rechtsanwendung ist nicht technologieneutral, denn für Bargeld gelten diese Einschränkungen nicht. Darüber hinaus werden aber auch die Möglichkeiten, welche die Blockchain-Technologie beispielsweise im Bereich des geldwäschereirechtlichen Transaktionsmonitorings bietet, nicht genutzt. Denn zum Innovationspotenzial dieser Technologie gehört auch, dass sich die Durchsetzung von Sanktionen im Bereich von Stablecoins sehr viel effizienter und wirksamer gestalten lässt, als dies im traditionellen Zahlungsverkehr der Fall ist, indem über Screening-Tools problematische Wallets identifiziert und Transaktionen von Stablecoins mit diesen verhindert werden können.

Die DLT-Gesetzgebung hat gute Grundlagen für die Realisierung von Geschäftsmodellen gelegt, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Nun müssen neben den rechtsunterworfenen Unternehmen auch die rechtsanwendenden Aufsichtsbehörden den entstandenen Freiraum für Innovationen nutzen.

