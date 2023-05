Schweizer Immobilienmarkt – Ein Preisrutsch beim Wohneigentum bleibt unrealistisch Die Preise für Eigenheime bleiben hoch, doch die Nachfrage ist stark zurückgegangen. Hoffnungen auf bald billigere Häuser und Wohnungen erfüllen sich im Moment dennoch nicht. Marc Forster

Die Baustelle eines Wohnhauses in der Stadt Zürich im März 2023. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Trotz des starken Anstiegs des Leitzinses der Schweizerischen Nationalbank um 2,25 Prozentpunkte seit Mitte 2022 sind die Preise am Markt für Wohneigentum in der Schweiz bisher nicht gesunken. Die Voraussage, dass sich die in den vergangenen Jahren stark nach oben laufende Entwicklung im laufenden Jahr abflachen wird, hat sich laut Raiffeisen bis jetzt noch nicht bewahrheitet. Trotz hoher Hypothekarzinsen sind die gehandelten Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen vier Quartalen weiter gestiegen.