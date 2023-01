FuW-Top-5 – Ein Prosit auf Aktien aus dem Euroraum Die Rally europäischer Aktien dürfte weitergehen. Mit diesen Titeln sind Anleger ideal positioniert. Ivo Ruch

Der Bierbrauer Anheuser-Busch InBev dürfte vor einem Aufschwung stehen. Bild: Valeria Mongelli/Bloomberg

Also doch Europa. Nach Jahren des Hinterherhinkens erleben europäische Aktien im internationalen Vergleich gerade eine Renaissance. Ein historischer Begriff ist hier durchaus angebracht, denn die Outperformance ist rekordverdächtig – zumindest war sie in den letzten drei Monaten so gross wie nie seit 2000. «Die fünfzehnjährige strukturelle Unterperformance Europas hat ein Ende gefunden», so die US-Bank Morgan Stanley in einer Marktanalyse.