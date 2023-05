Der Chart des Tages – Ein Ratingdebakel der USA könnte den Aktienkursen zusetzen Der Streit über die Schuldenobergrenze im Staatshaushalt der USA wirkte sich in früheren Phasen unterschiedlich auf den Aktienmarkt aus. Marc Forster

Quelle: Capital Economics

Ein drohender Zahlungsausfall der USA bremst den Risikoappetit der Aktienmärkte unterschiedlich, wie der obige Chart des Marktanalyseunternehmens Capital Economics zeigt. Während des Schuldenstreits im Sommer 2011 hielt sich der Aktienindex S&P 500 zunächst gut. Am 2. August 2011 einigten sich die Streitparteien.

Am 5. August entzog die Ratingagentur Standard & Poor’s den USA das Kreditwürdigkeitsrating AAA und senkte die Bonität des amerikanischen Staates auf AA+. Dies liess den Kurs des S&P 500 deutlich absacken.

Während der politischen Krise um die Staatsschulden 2013, die sich bis zum Oktober jenes Jahres hinzog, stiegen die Kurse im US-Aktienmarkt insgesamt. Allerdings gab es in jenem Schuldenstreit auch keine Herabstufung der USA an den Kreditmärkten.

Den Märkten ist beim Streit über die Schuldenobergrenze in den USA unwohl, aber sie gehen davon aus, dass der Zwist wie früher in letzter Minute entschärft wird – notfalls nach einem Aufschub. Die im historischen Vergleich sehr hohen Prämien für Risikoausfallversicherungen (Credit Default Swaps) deuten darauf hin, dass die Sorgen grösser sind als in den gut dokumentierten Schuldenkrisen der Jahre 2011 und 2013.

Prämien für Kreditausfallrisiken der USA (Credit Default Swaps). Quelle: Capital Economics

