Wechsel zum Rivalen – Ein Teamspieler für die Spitze von Adidas Der Sportartikelhersteller beruft Bjørn Gulden, noch CEO bei Puma, zu seinem neuen Chef. Ein Wechselverbot besteht offenbar nicht. Thorsten Riedl

Bjørn Gulden, geboren in Zürich, und Noch-CEO von Puma, könnte auf den Vorstandssitz von Adidas wechseln. Foto: Christoph Maderer/Puma

Weniger als zweihundert Zeichen ist die Mitteilung von Adidas lang, die es geschafft hat, den Kurs zeitweise 30% nach oben zu treiben. Der Sportartikelhersteller bestätigte darin, Gespräche mit Bjørn Gulden zu führen, CEO von Puma, als Nachfolger von Kasper Rorsted, derzeit noch CEO von Adidas. Am Dienstag nun wurde Gulden offiziell berufen. Sein Vorgänger muss früher von Bord.



Schon Ende August hatte Adidas überraschend mitgeteilt, sich kommendes Jahr von Rorsted zu trennen. Dreimal schon in diesem Jahr hat der sechzigjährige Däne die Prognose für Adidas nach unten schrauben müssen. Puma dagegen überraschte in einem schwierigen Markt mit einem besseren Ausblick. Nach der Mitteilung im Sommer reagierte der Kurs der Adidas-Papiere an der Börse kaum.