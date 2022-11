Der Chart des Tages – Ein tödliches Virus Die Mortalitätsrate von Influenzaviren ist besonders in Industriestaaten deutlich gesunken. Dennoch sterben jedes Jahr Hunderttausende an einer Grippeerkrankung. Mara Bernath

Nach beinahe drei Jahren Coronapandemie mag das Influenzavirus im Vergleich zum Sars-CoV-2-Virus harmlos erscheinen. Schliesslich legt eine Grippewelle weder den Flugverkehr noch das Gesundheitssystem lahm. Aber: Auch das Influenzavirus fordert jedes Jahr Hunderttausende Tote.

Gefährlich ist die Grippe meist nicht wegen der Influenzaviren an sich, sondern wegen der darauf folgenden bakteriellen Infektionen. Sie können sich in einem von der Grippe geschwächten Körper besser einnisten, am liebsten in der Lunge oder im Herz-Kreislauf-System. Deshalb ist es auch schwierig, die genaue Zahl der Grippeopfer zu erheben, besonders in Ländern mit weniger guter Gesundheitsversorgung und deshalb weniger genauen Daten.



Die Forscher des Global Pandemic Mortality Project II haben dennoch versucht, die weltweiten Opfer zu zählen, und kommen für die Jahre 2002 bis 2011 auf jährlich 294’000 bis 518’000 Grippetote. Genauer sind die Zahlen für Europa. Von 100’000 Europäern, die 65 Jahre und älter sind, sterben jedes Jahr knapp 31 an der Grippe. Somit ist die Todesrate mehr als dreimal so hoch wie für Verkehrsunfälle.

Mara Bernath

