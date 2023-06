Sundar Pichai, CEO von Alphabet, hat unlängst prophezeit, künstliche Intelligenz werde tiefgreifendere Auswirkungen haben als jede frühere menschliche Innovation, vom Feuer bis hin zur Elektrizität. Auch wenn es unmöglich ist, genau zu wissen, wie diese Auswirkungen aussehen werden, sind zwei Veränderungen besonders wahrscheinlich: Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird sinken, und die Produktivität wird steigen. Wir bewegen uns also auf ein arbeitsarmes Wirtschaftsmodell zu: Es werden künftig weniger menschliche Arbeitskräfte benötigt, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Arbeitsplätze in den Bereichen Back-Office-Support, Rechtsberatung und Buchhaltung dürften durch neue generative KI-Technologien, einschliesslich grosser Sprachmodelle wie ChatGPT-4, am unmittelbarsten gefährdet zu sein. Doch wird wahrscheinlich jeder Wirtschaftszweig tangiert. Weil aggregiert 62% der Arbeitszeit von Arbeitnehmern auf sprachliche Aufgaben entfallen, könnten grosse Sprachmodelle 40% aller Arbeitsstunden beeinflussen, wie das Beratungsunternehmen Accenture aktuell schätzt.

Accenture geht davon aus, dass zwei Drittel der Zeit, die für diese Sprachaufgaben aufgewendet werden, durch Ausweitung und Automatisierung in produktivere Tätigkeiten umgewandelt werden können. Ein McKinsey-Bericht prognostiziert, dass die KI-getriebene Produktivitätssteigerung der Weltwirtschaft jährlich 2,6 bis 4,4 Bio. $ hinzufügen könnte.

Es droht strukturelle Arbeitslosigkeit

Doch selbst wenn die höhere Produktivität das Wirtschaftswachstum ankurbeln sollte, würde das Sinken der Beschäftigtenzahl dieses untergraben, sodass das Wachstum letztlich stagnieren könnte. Eine geringere Nachfrage nach Arbeitskräften führt zu einem starken Anstieg der Arbeitslosenrate, zumal die Weltbevölkerung weiter wachsen wird.

«Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz tragen die Arbeitnehmenden vielleicht wenig zum Wachstum bei, aber sie müssen davon profitieren.»

Arbeitslosigkeit ist ohnehin bereits ein hartnäckiges Problem. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation ILO liegt die Gesamtzahl der arbeitslosen Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) seit mehr als zwei Jahrzehnten bei etwa 70 Millionen. Die weltweite Jugendarbeitslosenquote ist tendenziell gestiegen, von 12,2% im Jahr 1995 auf über knapp 13% nach der globalen Finanzkrise 2008 und schliesslich auf 15,6% im Jahr 2021.

KI wird diese Trends verschärfen. Weil die Auswirkungen von KI auf die Arbeitsmärkte wahrscheinlich strukturell sind, würde der Anstieg der Arbeitslosigkeit auf eine dauerhafte Verwerfung hinauslaufen. Strukturelle Arbeitslosenquoten könnten auf ein Niveau zurückkehren, das zuletzt während der Deindustrialisierung in den 1980er-Jahren zu beobachten war, als diese Werte zum Beispiel im Vereinigten Königreich über 10% lagen.

Besteuern und umverteilen

Wie können Regierungen das BIP-Wachstum in einer bevorstehenden Ära anhaltender struktureller Arbeitslosigkeit unterstützen? Die naheliegendste mögliche Antwort ist eine stärkere Umverteilung, bei der die Regierungen die Steuern auf die Erlöse aus KI-getriebenen Produktivitätsgewinnen erhöhen und diese Einnahmen zur Unterstützung der breiten Bevölkerung verwenden, auch durch die Einführung einer Art universellen Grundeinkommens.

Um angemessene Einnahmen zur Unterstützung erweiterter sozialer Sicherheitsnetze zu gewährleisten, könnten die Regierungen dazu übergehen, nicht nur die durch KI-getriebene Produktivitätsgewinne erwirtschafteten Überschüsse zu besteuern, sondern auch die Einnahmen der Unternehmen, die die grössten Gewinne ausweisen. Auf diese Art würde der Staat – und damit auch die Bevölkerung – einen grösseren Anteil an den KI-Gewinnen erhalten.

Natürlich hat die KI-Revolution auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Unternehmen. Zunächst einmal werden die Unternehmen ihre Strategien und Abläufe anpassen müssen, um der Kombination aus höherer Produktivität und einer geringeren Zahl von Arbeitskräften Rechnung zu tragen. Das ermöglicht ihnen, mit weniger Kapital mehr Leistung zu erbringen. Unternehmen, die sich entsprechend anpassen und ein niedriges Kosten-Einkommens-Verhältnis aufweisen, werden für Investoren attraktiv sein; diejenigen, die ihre Betriebsmodelle nur langsam ändern, werden ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren und könnten scheitern.

Kreditbedarf könnte sinken

Die Auswirkungen solcher Unternehmensanpassungen werden sich in der gesamten Wirtschaft bemerkbar machen. Die geringere Kapitalnachfrage der Unternehmen wird die Kapitalkosten senken, und die Unternehmen werden weniger Kreditbedarf haben, sodass die Gesamtaktivität auf den Kapitalmärkten ebenfalls zurückgehen wird.

Höhere Steuern auf Unternehmensgewinne (oder -einnahmen) würden zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen. Während der Staat die Einnahmen erhöhen muss, um die wachsende Zahl der Arbeitslosen zu unterstützen, könnte für Unternehmen – trotz der zusätzlichen Gewinne, die durch die KI-bedingten Produktivitätssteigerungen erreicht werden – weniger Gewinn für Reinvestitionen übrig bleiben.

«Think big»

Dies ist nicht nur für die Unternehmen selbst schlecht. Geringere Investitionen in der Wirtschaft würden das Wachstum untergraben, den wirtschaftlichen Kuchen schrumpfen lassen und den Lebensstandard senken. Es würde auch die Steuerbasis schmälern, die Mittelschicht aushöhlen und die Ungleichheit zwischen den Kapitalbesitzern und den traditionellen Arbeitskräften vergrössern.

Während die Regierungen also vielleicht die Steuern erhöhen und die Einnahmen umverteilen wollen, um die durch die KI verursachten Störungen kurzfristig abzumildern, müssen sie langfristig in grösseren Dimensionen denken. In der Tat werden die politischen Verantwortlichen die vorherrschenden Wirtschaftsmodelle und -prinzipien überdenken müssen – angefangen bei der Annahme, dass Arbeit ein wichtiger Wachstumsmotor ist. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz tragen die Arbeitnehmer vielleicht wenig zum Wachstum bei, aber sie müssen davon profitieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.