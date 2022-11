Geldpolitik in schwierigen Zeiten – Einblick in die Arbeit der Nationalbank SNB-Präsident Thomas Jordan erläutert, wie der geldpolitische Entscheidungsprozess an die neuen Herausforderungen angepasst worden ist. Andreas Neinhaus

Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, vor der SNB-Generalversammlung im April 2022 in Bern. Bild: Antony Anex/Keystone

Ein unterschätzter Inflationsschub, der Krieg in der Ukraine und riesige Wertschriftenbestände als Erbe der jahrelangen Marktinterventionen stellen Notenbanken vor grosse Herausforderungen. Geldpolitik habe immer in einem ungewissen Umfeld stattgefunden, aber aktuell sei die Ungewissheit besonders gross, sagt Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank.

In einem Referat an einer Fachkonferenz über globale Risiken, Unsicherheit und Volatilität gab Jordan am Dienstag in Zürich Einblick, wie sich die SNB an das veränderte Umfeld anpasst. Der Entscheidungsprozess baue mehr und mehr auf einem Risikomanagement auf. Denn: «Unser Verständnis der Wirtschaft ist unvollständig.» Ökonomische Modelle seien nur begrenzt in der Lage, die Realität einzufangen und die Zukunft zu prognostizieren.

Mehr Pragmatismus

Die SNB geht nach Jordans Ausführungen inzwischen pragmatisch vor. Die Inflationsprognose gründe auf verschiedenen Modellen, die Ergebnisse würden aber beurteilt und anhand von zusätzlichen Informationen – beispielsweise durch Befragungen vor Ort – bei Bedarf angepasst. Und: «Unsere geldpolitischen Entscheidungen basieren nicht ausschliesslich auf unserer Inflationsprognose, sondern diese wird immer durch eine sorgfältige Risikoabwägung und eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse durch das Direktorium ergänzt», sagt Jordan gemäss englischem Redetext.

Pragmatismus allein reiche nicht. Geldpolitik müsse auch konsistent sein. Das sei besonders wichtig in Zeiten, in denen Prognosen sich als falsch erweisen. Die SNB investiere deshalb in alternative Daten- und Informationsquellen. Zum Beispiel würden desaggregierte Inflationsdaten aus dem Landesindex der Konsumentenpreise inzwischen genauer untersucht.

Wichtig sei auch der Input der regionalen SNB-Vertreter. Sie beschaffen zusätzliche Daten und führen regelmässig Gespräche mit zweihundertfünfzig Unternehmenschefs. Dort zeichneten sich Regimewechsel im Preisverlauf schon ab, bevor sie in der offiziellen Statistik auftauchten.

Frühe geldpolitische Wende

Notenbanken müssten zudem entschlossen handeln. Ungewissheit dürfe nicht dazu führen, dass Entscheidungen vertagt werden. Jordan verweist in diesem Zusammenhang auf den frühen Entschluss der SNB, den Franken sich aufwerten zu lassen.

Dieser sei Ende 2021 getroffen worden, als der Inflationsausblick noch günstig war. Aber die SNB hatte entschieden, die Geldpolitik zu straffen. Ab Juni 2022 setzte sie dann auch den Leitzins höher, bevor sich die Europäische Zentralbank dazu entschloss.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.