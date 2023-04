Russlands Krieg in der Ukraine, das jüngste Treffen von Putin und Xi Jinping in Moskau und Chinas offensichtlicher Erfolg in der Vermittlung einer diplomatischen Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien: All das hat das Gerede über die Bedrohung der globalen Vormachtstellung der USA angeheizt. Damit auch über den Vorrang des US-Dollars.

Auf solche Kommentare stiess ich in den Reaktionen auf meinen jüngsten Global-Policy-Artikel, in dem ich die Zukunft der Brics-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) bewertete. Die Gruppe erwägt nun eine Erweiterung um Staaten wie den Iran und Saudi-Arabien, was Fragen zu den Kriterien für die Mitgliedschaft und zur Rolle ihrer Neuen Entwicklungsbank aufwirft. Aber würde eine grössere und einflussreichere Brics-plus-Gruppe wirklich Risiken für den Dollar schaffen?

Vermeintliche Bedrohungen für die Rolle des Dollars im globalen Finanzsystem sind nichts Neues; sie kommen häufig vor. Wenn die USA eines Tages nicht mehr die grösste Volkswirtschaft der Welt sein werden, wird der Status des Dollars natürlich in Frage gestellt sein. Das Gleiche galt für das Pfund Sterling in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (obwohl das Pfund erst dann von seiner weltweiten Spitzenposition verdrängt wurde, als das Vereinigte Königreich bereits wirtschaftlich überholt worden war).

Vor Illusionen sei gewarnt

Ein Bedeutungsverlust des Dollars wäre nicht unbedingt schlecht für die USA, wenn man die zusätzliche Verantwortung bedenkt, die mit der Ausgabe der wichtigsten Reservewährung der Welt einhergeht. In einer Weltwirtschaft, in der die USA bereits nicht mehr so dominant sind wie früher, ist es nicht optimal, wenn alle anderen Länder so stark vom amerikanischen Währungssystem und von den innenpolitischen Prioritäten des Fed abhängig sind. Andere Volkswirtschaften würden es viel lieber sehen, wenn ihre eigenen Währungen, Geldpolitiken und Handelsmuster nicht so stark von denen der USA beeinflusst würden.

«Ein Bedeutungsverlust des Dollars wäre nicht unbedingt schlecht für die USA.»

Aber die Tatsache, dass eine die USA ausschliessende Gruppe aufstrebender Mächte höhere Ansprüche an sich selbst stellt, bedeutet nicht zwangsläufig etwas für das auf die USA ausgerichtete Finanzsystem. Schliesslich stehen die Brics- und die potenziellen Brics-plus-Länder vor vielen grossen Herausforderungen, und es ist nicht klar, was sie gemeinsam über die Abgabe symbolischer Erklärungen hinaus zu erreichen hoffen. Entscheidend ist, dass die wichtigsten Volkswirtschaften der Gruppe China und Indien sind, erbitterte Gegner, die nur selten in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Solange sich das nicht ändert, ist es eine Illusion zu glauben, dass die Brics oder sogar eine erweiterte Gruppe den Dollar ernsthaft herausfordern könnten.

Die Zusammenarbeit zwischen China und Indien, den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, ist mangelhaft. Wenn sie ihre historische Feindseligkeit überwinden und eine ehrgeizige gemeinsame Agenda entwickeln könnten für die Ausweitung des Handels und die Bewältigung von Problemen in den Bereichen Gesundheit und Klima, würde die Idee einer von den Brics ausgehenden Herausforderung des finanziellen und monetären Status quo glaubhaft und aktuell.

Schluss mit Kapitalverkehrskontrollen

China sollte den ersten Schritt machen und Indien einladen, Teile des Programms der Neuen Seidenstrasse (Belt and Road Initiative, BRI) mitzugestalten. Die Verwirklichung der ehrgeizigen BRI mit transnationalen Infrastrukturinvestitionen in Zusammenarbeit mit Indien würde einen weitaus stärkeren und dauerhafteren Beitrag für Asien und darüber hinaus leisten. Andernfalls wird die BRI eine rein chinesische Initiative bleiben, die in erster Linie dazu dient, anderen Pekings Willen aufzuzwingen.

Die mögliche Aufnahme von Saudi-Arabien und Iran steht unter ähnlichen Vorbehalten. Zwar würde der Beitritt von zwei grossen Ölproduzenten (zusätzlich zu Russland) die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Teil des Öls in anderen Währungen als dem Dollar gehandelt wird, doch solange die Verdrängung des Dollars nicht ein ausdrückliches gemeinsames Ziel ist, werden solche Änderungen in der Rechnungsstellung nur für Finanzjournalisten interessant sein. Argumente, warum Öl bald in einer neuen Währung abgerechnet werden könnte, waren schon oft zu hören. Zuerst war es die Deutsche Mark, dann der Yen, dann der Euro. Jetzt ist es immer noch der Dollar.

Schliesslich das Wichtigste: Jedes Brics- bzw. Brics-plus-Mitglied müsste, wenn der Dollar strategisch herausgefordert werden soll, ausländischen und inländischen Sparern und Anlegern erlauben, selbst zu entscheiden, wann sie auf ihre Währung lautende Vermögenswerte kaufen oder verkaufen. Das bedeutet, dass es keine Kapitalverkehrskontrollen geben darf, wie China sie routinemässig eingeführt hat. Solange die Brics- und die potenziellen Brics-plus-Länder keine glaubwürdige Alternative zum Dollar für ihre eigenen Ersparnisse finden können, wird die Dominanz des Greenbacks nicht wirklich in Frage gestellt.

