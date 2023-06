Die Spannungen zwischen den USA und China haben ein enormes Ausmass erreicht. Die G-7 unter der Führung der USA haben ihr Ziel betreffend die Beziehungen zu China von Entkopplung zu Derisking geändert. Tatsächlich aber erfordert Derisking, ebenso wie Entkopplung, die Beteiligung beider Seiten und eine gemeinsame Agenda. Obwohl die Zielsetzung des Derisking vielleicht klar sein mag, herrscht zu wesentlichen Fragen Rätselraten.

Der erste Schritt in Richtung eines konstruktiven Dialogs ist die Erkenntnis, dass das Zusammenspiel zwischen drei Arten des Wettbewerbs – in den Bereichen Handel, Technologie und Geostrategie – die Ursache für die Zunahme der Spannungen zwischen den USA und China ist. Daher gilt es, diese drei Arten des Wettbewerbs zu entkoppeln und die auf die einzelnen Segmente angewandten politischen Instrumente so weit wie möglich voneinander zu entflechten.

So hat beispielsweise die Instrumentalisierung der Handelspolitik für Fragen der nationalen Sicherheit bloss den wechselseitigen Nutzen wirtschaftlicher Beziehungen verringert, ohne dass es zu einem Abbau geostrategischer Spannungen gekommen wäre. China verbot 2010 wegen eines Territorialstreits die Ausfuhr seltener Erden nach Japan und beschränkte 2020 eine Reihe von Importen aus Australien, nachdem Canberra eine unabhängige Untersuchung über die Ursprünge von Covid gefordert hatte. Doch letztlich erwiesen sich diese Vergeltungsmassnahmen als unwirksam.

Sicherheitsverträge abschliessen

Auch Washingtons Verbot des Exports modernster Mikrochips nach China, eine ähnliche Form wirtschaftlicher Zwangsmassnahmen, wird die technologische Vorherrschaft Amerikas wohl kaum langfristig sichern, wenn sich nicht alle fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu einer dauerhaften Eindämmung Chinas entschliessen.

«Wirtschaftliche Interdependenz untergräbt die Sicherheit keineswegs. Im Gegenteil: Eine Entkopplung ist viel riskanter.»

Eine erfolgreiche Segmentierung des geostrategischen Wettbewerbs setzt voraus, dass die nationale Sicherheit nicht als Nullsummenspiel betrachtet wird. Bemühungen, die andere Partei strategisch zu dominieren, verschärfen nur die bilateralen Spannungen und führen zu einem Wettrüsten, in dem man nur verlieren kann. Stattdessen sollte jedes Land seine nationale Sicherheit als ausreichend geschützt betrachten, wenn für die andere Seite nur eine geringe Chance besteht, nach einem Erstangriff den Sieg zu erringen.

Interdependenz – Adam Smiths Mechanismus zur Maximierung Wohlstandsschaffung – muss ein Land nicht zwangsläufig unsicherer machen. Länder sollten in direkte Verhandlungen über den Einsatz von Streitkräften gegen andere treten und Sicherheitsverträge abschliessen, in denen Rüstungskontrollvereinbarungen und die Einrichtung von Pufferzonen vorgesehen sind. Anders als das ineffiziente Instrument des wirtschaftlichen Drucks – das die Möglichkeiten eines Landes, Schaden anzurichten, nicht direkt beeinflusst (man denke nur an Nordkorea) – ist ein Rüstungsabkommen eine Lösung, von der beide Seiten profitieren, denn es trägt den Belangen der nationalen Sicherheit Rechnung, ohne die Wirtschaftsbeziehungen zu untergraben.

Industriepolitik schadet

Die Segmentierung des technologischen Wettbewerbs läuft darauf hinaus, Barrieren gegen die schädlichen Spillover-Effekte der Industriepolitik zu errichten. Industriepolitische Massnahmen werden in jedem Land ergriffen. In den USA beispielsweise gibt es den kürzlich verabschiedeten Inflation Reduction Act, den Chips and Science Act, Steuergutschriften für Investitionen in Forschung und Entwicklung, Zuschüsse der National Science Foundation und die Beschaffungspraxis des Verteidigungsministeriums. Tatsache ist jedoch, dass nur eine Handvoll Länder industriepolitische Massnahmen erfolgreich umgesetzt hat, und selbst in diesen Fällen führen die meisten dieser Massnahmen nicht zu den gewünschten Ergebnissen.

Das Problem der Industriepolitik ist, dass ihre Auswirkungen über die nationalen Grenzen hinaus spürbar sind. Scheitert die Industriepolitik eines kleinen Landes, hat es nur sich selbst Schaden zugefügt. Die gescheiterte Industriepolitik eines grossen Landes schadet jedoch während der Umsetzungsphase ihm selbst und auch seinen Handelspartnern, weil dadurch Preis und Menge des Zielprodukts auf dem Weltmarkt sinken.

Eine Möglichkeit, das übermässige Risiko industriepolitischer Massnahmen grosser Länder zu verringern, besteht im Abschluss eines neuen Abkommens im Rahmen der Welthandelsorganisation, in dem unfaire industriepolitische Praktiken ebenso verboten werden könnten, wie es derzeit bei unfairen Handelspraktiken der Fall ist. Ein Ausgangspunkt für weltweite Verhandlungen wäre die Laufzeit industriepolitischer Massnahmen.

Auf die Angebotsseite achten

Die effektivsten industriepolitischen Massnahmen konzentrieren sich auf die Angebotsseite: Ein Land erreicht bessere Ergebnisse, wenn es seine eigenen Fähigkeiten stärkt, statt zu versuchen, Innovationen in anderen Ländern zu behindern. So wäre den USA zu raten, sich auf die Verbesserung der Ausbildung in den Mint-Fächern (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik) an den Highschools, auf die Schaffung von Anreizen für einheimische Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung und auf die Anwerbung ausländischer Talente konzentrieren, statt Handel, Investitionen und akademisches Engagement mit China zu behindern.

Nach der Entkopplung des Wettbewerbs in den Bereichen Geostrategie, Technologie und Handel wäre es möglich, handelspolitische Instrumente ausschliesslich zur Ausweitung des Handels einzusetzen. Das könnte die Einführung von Massnahmen gegen protektionistische Zölle bedeuten, ebenso die Schaffung von WTO-plus-Handelszonen.

Vor dem Abschluss neuer Vereinbarungen in den Bereichen Rüstungskontrolle und Industriepolitik werden die USA und China allerdings das gegenseitige Vertrauen wiederherstellen müssen. Selbst wenn beide Länder zu einem Vertrauensvorschuss bereit wären, besteht die Gefahr, dass sich die erste Seite, die die Initiative ergreift, eine Abfuhr der anderen Seite einhandelt, was wiederum eine ernsthafte innenpolitische Gegenreaktion garantieren würde.

Asean könnte vermitteln

Der Verband Südostasiatischer Nationen (Asean) könnte dieses Risiko einer «unerwiderten Liebe» verringern, indem er China und die USA einlädt, sich aktiv an den Projekten der Gruppe zu wirtschaftlicher Entwicklung sowie zu Umwelt- und Klimaschutz zu beteiligen. Alle dieser Vorhaben sind darauf ausgerichtet, die siebzehn Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ebenso das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Die USA und China haben sich 2015 ebenfalls zu diesen Zielen bekannt, sodass die Annahme der Asean-Einladung im Einklang mit ihren nationalen Interessen und internationalen Verpflichtungen stünde. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den USA und China wäre so gut wie sicher, denn die Bündelung der Ressourcen der chinesischen Belt-and-Road-Initiative und der G-7- Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen würde enorme Skaleneffekte mit sich bringen. Eine erfolgreiche Kooperation könnte grösseres bilaterales Vertrauen schaffen und die Voraussetzungen für Verhandlungen über die Entkopplung des geostrategischen und des technologischen Wettbewerbs vom Handelswettbewerb schaffen.

Wirtschaftliche Interdependenz untergräbt die Sicherheit keineswegs. Im Gegenteil: Eine Entkopplung ist viel riskanter. Der Wiederaufbau der Beziehungen mag unsere Kreativität auf die Probe stellen, doch die Bemühungen um mehr Sicherheit und Wohlstand für alle sind es wert.

