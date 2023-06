Interview mit Martin Lück von BlackRock – «Eine extreme Präferenz des Marktes für Qualität» Der Kapitalmarktstratege des weltgrössten Vermögensverwalters erkennt Vorteile bei Technologieaktien, Schwellenländern und kurzlaufenden Anleihen. Andreas Neinhaus

Martin Lück: «Die Auswirkungen der aussergewöhnlich kräftigen geldpolitischen Straffung gilt es noch abzuwarten.» Bild: ZVG

Das wirtschaftliche Umfeld ist komplexer geworden. Der weltweit grösste Vermögensverwalter, BlackRock, blickt gespannt in das nächste Halbjahr. Dreh- und Angelpunkt bleibt die Politik der Zentralbanken. Die Währungshüter dies- und jenseits des Atlantiks haben in Aussicht gestellt, dass sie die Geldpolitik weiter straffen werden. Das erhöht die wirtschaftlichen Risiken und lässt die Volatilität an den Finanzmärkten steigen, folgert Martin Lück, Kapitalmarktstratege von BlackRock, daraus.