Eins vorneweg: Die Klimaerwärmung ist real, und es muss gehandelt werden. Wirkungslose Symbolhandlungen sind jedoch das Letzte, was wir brauchen. Und genau das wäre eine Klimaklage gegen Holcim.

Zementherstellung ist schmutzig – immer. Weil dabei CO₂ aus Kalkstein entweicht. Daran lässt sich nichts ändern, ausser man kann das CO₂ abscheiden und speichern. Daran forscht die Branche mit Hochdruck.

Gleichzeitig brauchen wir Zement, Unmengen davon. Häuser, Brücken, Strassen, Tunnels: Die wachsende Weltbevölkerung will Unterkünfte und Infrastruktur.

Alternativen gibt es nicht. Es gibt Holz, es gibt vielversprechende neue Materialien, aber das alles bislang nicht in genug grossem Umfang. Würde nur noch mit Holz gebaut, gäbe es bald keine Wälder mehr.

Holcim stellt also etwas her, das wir alle brauchen und für das es keine Alternative gibt. Und sie bemüht sich dabei vergleichsweise stark um Nachhaltigkeit. Bis 2050 will sie netto null Treibhausgase ausstossen.

Solche Versprechen sind nicht von allen Zementherstellern zu hören. In anderen Ländern setzen Politik und Anleger die Unternehmen weniger unter Druck.

Klar sind Selbstverpflichtungen nicht verbindlich. Klar geschieht nichts, wenn sich Holcim nicht daran hält. Aber der Konzern merkt längst selbst, dass das CO₂ zum Problem wird. Der Aktienkurs serbelt auch deswegen dahin.

Was Holcim deshalb auch macht: Sie verkauft ein Zementwerk nach dem anderen und kauft stattdessen sauberere Geschäfte. Eingestellt werden die Zementwerke natürlich nicht. Es findet sich problemlos ein Käufer, der sie weiterbetreibt. Die Nachfrage ist ja da.

Yvonne Debrunner schreibt seit 2018 für die «Finanz und Wirtschaft», schwerwiegend über Industrieunternehmen. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin für die Tageszeitungen von Tamedia sowie für die Schweizerische Depeschenagentur. Mehr Infos @YvonneDebrunner

Fehler gefunden?Jetzt melden.