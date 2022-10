Interview mit dem britischen Ökonomen Lord Jim O’Neill – «Eine ordentliche Krise soll man nicht ungenutzt lassen» Der ehemalige Vorsitzende von Goldman Sachs Asset Management bezichtigt die Notenbanker eines ungesunden Gruppendenkens. Kaum je sei eine Rezession so herbeigeredet worden wie derzeit. Sylvia Walter

«Wir Ökonomen wissen kaum etwas und sind auch nicht sehr smart.» Bilder: Iris C. Ritter

Dem britischen Ökonomen und ehemaligen Vorsitzenden von Goldman Sachs Asset Management haftet bis heute der Nimbus eines Rockstars an. Einer ganzen Generation von Finanzexperten bleibt er in Erinnerung: als Erfinder des Kürzels Bric vor über zwanzig Jahren, das die Länder Brasilien, Russland, Indien und China zusammenfasste und womit er ihre vielversprechenden Wirtschaftsperspektiven zum Ausdruck brachte. Die Devisenprognosen von Lord Jim O’Neill – seit 2015 ist er Mitglied im britischen House of Lords – dienten auch anderen Finanzhäusern weltweit als Basis für ihre Anlageentscheide. FuW hat den Starökonomen am Rand einer Veranstaltung der Asia Leaders Series getroffen, an der sich hochkarätige Experten verschiedener Fachrichtungen über eine potenzielle neue Weltordnung austauschten.