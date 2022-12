Porträt: Patricia Heidtman – Eine Praktikerin, die grosse Ziele verfolgt Die Chemikerin ist bei Sika für Innovation und Nachhaltigkeit verantwortlich. Dabei bleibt sie entspannt. Rainer Weihofen

Patricia Heidtman hat lange in den USA gelebt. Bild: Jos Schmid

«Innovation ist Teamsport», sagt Patricia Heidtman, «und nachhaltige Entwicklung ebenfalls.» Heidtman muss es wissen, denn sie ist seit 2021 in der Konzernleitung von Sika als Chief Innovation and Sustainability Officer für beide Themen verantwortlich. Auf ihr lastet eine grosse Verantwortung, denn der aussergewöhnliche Erfolg von Sika basiert unter anderem auf einem steten Fluss von Innovationen. So wurden zum Beispiel im vergangenen Jahr 99 Patente angemeldet.