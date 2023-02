Interview mit Fondsmanager Amadeo Alentorn – «Eine solch starke Rally ist nicht nachhaltig» Der Investor von Jupiter Asset Management befürchtet, dass der Markt zu optimistisch ist. Bestimmte Aktiensegmente findet er immer noch zu teuer. Ivo Ruch

Amadeo Alentorn: «Ein guter Roboter reicht nicht. Für jede Position kann ich erklären, wieso sie im Portfolio ist.» Bild: ZVG/Jupiter Asset Management

Der Ansatz von Amadeo Alentorn ist nicht ganz alltäglich. Mit seinem Team betreibt er maschinengestütztes Stock Picking, wie er selbst sagt. Der globale Aktienmarkt wird jeden Tag analysiert und auf Unter- und Überbewertungen abgeklopft. Das Portfolio umfasst rund 800 Positionen, die Hälfte davon sind Wetten auf sinkende Kurse. Aus der Schweiz schaffen es so der Pharmakonzern Novartis und der Chipdesigner U-Blox in die Auswahl. Das Fondsvermögen beläuft sich auf 1,5 Mrd. Fr., Alentorn verantwortet den Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund seit seiner Lancierung im Jahr 2009. Datenbasiertes Investieren werde in Zukunft noch wichtiger, sagt er im Gespräch.