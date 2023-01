Aktivistische Investoren – Eine ungemütliche Welle rollt an Aktivistische Investoren nehmen zunehmend Schweizer Unternehmen ins Visier. Wo sie besonders gute Chancen haben. Lea Fäh

Aktivistische Investoren werden von gestärkten Aktionärsrechten in der Schweiz Gebrauch machen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

In Krisenzeiten warten aktivistische Investoren jeweils zu. Die Bewertungen möglicher Ziele sind mit zu grosser Unsicherheit behaftet. Nun, da die Börsen zu Stabilität zurückgefunden haben, steht eine Welle von Angriffen bevor. Gerade in der Schweiz dürfte es in den kommenden Monaten zu deutlich mehr Kampagnen kommen.