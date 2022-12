Die letzte Runde der diesjährigen Notenbanksitzungen hat die Aktienmärkte geschockt. Tatsächlich ist sie jedoch zwiespältig ausgefallen. Die Zentralbanken in den USA, im Euroraum, in der Schweiz und in Grossbritannien haben einerseits die Leitzinsen wie von den Märkten erwartet nur je 0,5 Prozentpunkte erhöht. Damit haben alle ihr bisheriges Straffungstempo gedrosselt.

Das ist ein Hinweis darauf, dass die schmerzlichste Phase der Straffung vorüber ist. Die Währungshüter reagieren darauf, dass die Inflation abnimmt (USA und Schweiz) oder sich abzuflachen beginnt (Euroraum und Grossbritannien). Das ist die gute Nachricht.

Die Börsen reagierten am Donnerstag indes auf die schlechte Botschaft, die die Zentralbanken ebenfalls bereithielten: Die Inflation bleibe 2023 nur schwer kontrollierbar. Die Leitzinsen würden weiter steigen. Zinssenkungen seien kein Thema.

Ein Ölpreisrückgang allein hellt den Inflationsausblick für 2023 nicht mehr auf. Selbst der viel zitierte statistische Basiseffekt – stabile Energiepreise genügen, damit die Teuerung fällt – wurde von den Notenbankchefs nur noch beiläufig erwähnt. Dafür betonten sie die Zweitrundeneffekte, dass immer mehr Güter und Dienste teurer werden.

Wirkliche Neuigkeiten sind das aber keine. Die Notenbanken versuchten diese Woche vor allem zu verhindern, dass die Tempodrosselung von den Märkten als Zinswende nach unten fehlinterpretiert wird. Deswegen werden sie ihren Ton vorerst restriktiv halten. Selbst auf die Gefahr hin, damit zu übertreiben.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.