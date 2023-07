Hot Corner – Eine Wette auf Aussenwerbung Die Ausgaben für Aussenwerbung steigen trotz Krisenangst und Online-Flaute. APG könnte speziell im Wahljahr davon profitieren. Siegmund Skalar

APG dominiert seit langem den Schweizer Aussenwerbungsmarkt. Bild: ZVG/APG

Wer via Flughafen Zürich reist, kommt an APG eigentlich nicht vorbei. Denn die 1900 in Genf gegründete «Allgemeine Plakatgesellschaft» (SWX: APGN, Kurs: 185 Fr., Börsenwert: 555 Mio. Fr.) besitzt schlichtweg alle Werbeflächen am Airport. Sie ist eines der zwei Unternehmen, die die Aussenwerbung in der Schweiz momentan dominieren – mit Werbeflächen im öffentlichen Verkehr: vom Bahnhof, auf Strassenecken bis zur Bergbahn.