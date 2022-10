Big Tech – Einige Tech-Konzerne werden mit ihren Abschlüssen enttäuschen Hohe Kosten und der starke Dollar machen Amazon, Apple & Co. zu schaffen. Erst 2023 könnte sich das Geschäft bessern. Thorsten Riedl

Ein Amazon-Warenlager in Deutschland: Nächste Woche startet der Internetkonzern seinen zweiten Prime-Day dieses Jahr. Bild: Uli Deck/DPA via Keystone

Die Arbeit bei Tech-Unternehmen war in den vergangenen Jahren synonym mit Spass: offene Arbeitsbereiche und IT-Zubehör-Automaten am Standort Züri von Facebook etwa, Kicker und Billard auf dem hiesigen Gelände von Google. Doch die Zeiten werden härter. «In den ersten achtzehn Jahren unseres Bestehens sind wir jährlich rasch gewachsen», sagte Zuckerberg in einem internen Meeting. «In jüngster Zeit haben unsere Einnahmen zum ersten Mal stagniert oder sind leicht gesunken.» Für Anleger heisst das: anschnallen – die Präsentation der Quartalsbilanzen im Tech-Sektor wird heftig.