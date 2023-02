Raxone wird in Frankreich gemäss Santhera in Kürze wieder auf der Liste der erstattungsfähigen Produkte stehen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.15 Uhr

Santhera beseitigt eine Unsicherheit. Sie erzielt eine Vereinbarung für die teilweise Erstattung von Zahlungen, die die französischen Behörden für das Augenheilmittel Raxone zwischen 2015 und 2021 geleistet hatten. Damals war ein provisorischer Tarif in Kraft, den Frankreich in der Folge anfocht. Die nun erzielte Lösung entspricht den 25 Mio. Fr. an Rückstellungen, die Santhera bis Mitte vergangenen Jahres gebildet hatte. Diese Genauigkeit spricht für das Unternehmen, das praktisch pleite ist und in der Vergangenheit Ziele oft nicht erreicht hat. Es spricht ebenfalls für Santhera, dass sie trotz finanzieller Not zwischenzeitlich die Patienten kostenlos versorgt hat, die an erblicher Leberscher Optikus-Neuropathie (LHON) leiden. Das Geld, das nun wieder fliessen kann, wird Santhera bis 2025 an die französischen Behörden überweisen müssen. Die Aktionäre können darauf hoffen, dass Santhera einen Käufer für das Mittel findet, an dem sie noch die Rechte für Frankreich und die USA hält. Santhera-CEO Dario Eklund wird in der Mitteilung zitiert, die Vereinbarung in Frankreich ermögliche nun die Fortsetzung von Verkaufsgesprächen. Die Nachricht sollte den Aktienkurs stützen.