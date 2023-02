Einschätzung zu den Jahreszahlen – Waadtländer verspricht künftig noch höhere Dividende Die Kantonalbank hat im Jahr 2022 den Gewinn gesteigert. Die Aktionäre sollen vom Ergebnis profitieren. Jeffrey Vögeli

Dass der Gewinn höher ausgefallen ist, hat vor allem mit dem Handelsergebnis zu tun. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Vor dem Hintergrund der Zinswende und des Krieges in der Ukraine konnte die Banque Cantonale Vaudoise ihre Schwächen 2022 durch ein starkes Handelsgeschäft ausgleichen und so einen hohen Gewinn vermelden, der über den Schätzungen der Analysten und derjenigen der FuW liegt. Wermutstropfen sind die tieferen Zinseinnahmen, die die Bank als Folge des höheren Zinsaufwands hinnehmen musste. Das könnte ein Grund dafür sein, dass die Aktie am Donnerstagmorgen zu den Verlierern im SPI gehörte.