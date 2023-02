Profitiert hat das Unternehmen den Angaben zufolge von der allgemeinen Erholung am Reisemarkt und einem starken Wachstum bei Urlaubspaketen. Bild: ZVG/LM Group

Der Online-Reiseanbieter Lasminute.com hat die Coronakrise verwunden. Er hat Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr verdoppelt. Ab Mitte 2022 stand Lastminute im Fokus wegen Verfehlungen der damaligen Unternehmensspitze. Die Führung ist inzwischen ausgetauscht. Das Unternehmen hat weitere Schritte angekündigt, die Corporate Governance zu stärken. Unter anderem bekommt der Verwaltungsrat einen Ausschuss für Ethik und Nachhaltigkeit. Einen Ausblick auf 2023 bleibt die Gesellschaft schuldig. Definitive Zahlen kommen Ende März. Auch konservative Anleger können die Papiere wieder auf die Beobachtungsliste nehmen.

(AWP) LM Group («Lastminute») hat sich im vergangenen Geschäftsjahr weiter von der Corona-Krise erholt. Trotz der Wirren im Zusammenhang mit den Betrugsvorwürfen gegen das ehemalige Management konnten Umsatz und operativer Gewinn verdoppelt werden.



Gemäss noch ungeprüfter Zahlen verdoppelte sich der Umsatz 2022 auf 305 Mio. €, wie die LM Group am Dienstag mitteilte. Damit hat sich die Gruppe dem Vorkrisenniveau von 2019 mit einem Umsatz von 338 Mio. weiter angenähert. Der bereinigte Gewinn auf Stufe Ebitda lag bei 37,7 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr ebenfalls einer Verdoppelung entspricht.



Profitiert hat das Unternehmen den Angaben zufolge von der allgemeinen Erholung am Reisemarkt und einem starken Wachstum bei Urlaubspaketen. In den letzten Wochen des Jahres 2022 habe sich das Wachstum zwar abgeschwächt, heiss es weiter. Dafür sei der Jahresbeginn 2023 wieder «stark» ausgefallen und die Gesamtbuchungen hätten im Januar bereits wieder das Niveau von 2019 erreicht.

Rückstellungen schon im Q3

Wie bereits im November angekündigt, wurden für die Rückzahlung von mutmasslich zu Unrecht bezogenen Corona-Kurzarbeitsentschädigungen Rückstellungen von 34 Mio. € gebildet. Die Rückzahlungsbedingungen würden derzeit noch mit den zuständigen Behörden ausgehandelt, heisst es dazu. Ende Dezember hatte das Unternehmen die fehlbare Führungsriege um Firmengründer und Hauptaktionär Fabio Cannavale ausgetauscht.



Weitere Massnahmen zur Stärkung der Unternehmensführung seien eingeleitet worden, so die heutige Meldung. So würden unter anderem ein Ethik- und Nachhaltigkeitsausschuss gebildet und die Kontrollsysteme im Unternehmen verstärkt. Ausserdem soll die Geschäftsleitung gestrafft und die Position des COOs abgeschafft werden.



Die definitiven und geprüften Zahlen gibt die Gruppe am 30. März bekannt.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

