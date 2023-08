Mit dem Immuntherapeutikum Tiragolumab laufen verschiedene Studienprogramme. Bild: skaman306/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 9 Uhr

Roche könnte mit dem neuartigen Krebsimmunwirkstoff Tiragolumab doch noch Erfolg haben. In der Studie Skyscraper-01, in der der Wirkstoff in Kombination mit Roches Immuntherapie Tecentriq bei Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs getestet wird, sind wegen eines Datenlecks Zwischenresultate bekannt geworden.