Wissen – Einsteigen bei Tesla und Gold Das Video von FuW-Markttechniker und Invest.ch-Chef Roland Vogt beschäftigt sich mit den jüngsten Trends an den Finanzmärkten. Roland Vogt

In diesem Video lernst du, wie du auf Basis einer Marktmeinung eine Handelsposition aufbaust. Wir zeigen dir am Beispiel der Tesla-Aktie und von Gold, wie du vorgehen könntest. Dabei kommen verschiedene Derivate zum Einsatz, die du in diesem Video kennenlernen kannst. Schau dir das Video an und vergrössere deinen Handelserfolg!

