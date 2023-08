Was zählt – Elektro-Auto-Boom wird schwächer Das Wachstum in Europa nimmt ab, auch in der Schweiz. Ein Grund sind wegfallende Förderregeln. Arno Schmocker

Die Zahl verkaufter Elektrofahrzeuge nimmt rasant zu. Im vergangenen Jahr war jede siebte Neuzulassung ein E-Personenwagen. Bis 2030 steigt der Anteil gemäss International Energy Agency (IEA) von 14 auf 45 bis 75% des Absatzes; damit dürfte dann freilich erst jedes zehnte Automobil im Verkehr elektrisch angetrieben sein. Wie rasch sich elektrische Autos durchsetzen, hängt massgeblich von Subventionen und Ladeinfrastruktur ab. Die Wachstumsrate in Europa hat im ersten Halbjahr 2023 abgenommen, etwa in Deutschland, wo nun weniger grosszügige Förderregeln gelten. In der Schweiz waren im vergangenen Jahr 40 500 – dreimal so viel wie 2019 – oder 17,7% der zugelassenen Personenwagen elektrisch. Ab kommendem Jahr sollen E-Autos neu der zweckgebundenen Automobilsteuer von 4% des Fahrzeugwerts unterliegen. Dagegen spricht nichts mehr. Der Bund erwartet 180 Mio. Fr. Mehreinnahmen; bis 2030 sollen es kumuliert 2 bis 2,7 Mrd. Fr. sein, die in den Strassenunterhalt und -ausbau fliessen. Im Gegenzug sinken jedoch die Einnahmen aus der Mineralöl- bzw. Treibstoffsteuer. E-Auto-Besitzer bleiben privilegiert: Da sie keine Treibstoffsteuern zahlen, finanzieren sie die Nutzung der Infrastruktur weiterhin in bescheidenem Mass. Man wird sich früher oder später Gedanken über eine verursachergerechte Verkehrssteuer – für alle Transportteilnehmer – machen müssen.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

