Konsumgüter – Elektronik ist teuer und gefragt Für viele Elektronikhersteller war das Jahr trotz der überraschend guten Black-Friday-Zahlen mehr als durchwachsen.

Auch im kommenden Jahr dürften beim Smartphoneumsatz keine Rekorde purzeln. Bild: Getty Images

Unterm Weihnachtsbaum macht traditionell die Konsumelektronik keinen geringen Teil aus. Als Gradmesser der Konsumstimmung gegen Jahresende gilt das Black-Friday-Wochenende rund um den Feiertag Thanksgiving in den USA. Für die Elektronik ist vor ­allem der sogenannte Cyber Monday relevant, an dem die Online-Händler mit Rabatten locken.

Die ersten Indikatoren sind durchweg positiv. Denn trotz der hohen ­Inflation wurde bei den Tech-Gadgets ungebremst gekauft. Gemäss Zahlen von Adobe Analytics wurde in den USA allein am Cyber Monday ein ­Umsatzplus von 5,8% auf 11,3 Mrd. $ erwirtschaftet. Ganz vorne auf der Tech-Wunschliste der Konsumenten fanden sich gemäss ersten Daten Smart TV, Apple-Geräte und die Spielekonsole PlayStation 5. Im Anstieg ist ein Aufholeffekt inkludiert, denn noch im Vorjahr war der Cyber-Monday-Umsatz erstmals leicht zurück­gegangen, da die Lieferengpässe und die Halb­leiterknappheit die Auslieferung vieler Elektronikartikel verzögert hatten. Die am Cyber Monday diesmal besonders hohen Rabatte täuschen ­jedoch darüber hinweg, dass viele Käufer von Tech-Hardware seit Jahresbeginn signifikante Preiserhöhungen in Kauf nehmen mussten, vor allem ausserhalb der USA. Apple hat etwa im Vereinigten Königreich den Preis für das iPhone 14 auf 849 £ erhöht, ­während ein vergleichbares Gerät in den USA gerade einmal 799 $ kostet. Bei Sonys PlayStation 5 müssen Europäer eine Preiserhöhung um 10% verdauen und Japaner sogar um 20%, während in den USA die Preise wegen der Dollarstärke vorerst gleich geblieben sind.

Für viele Elektronikhersteller war das Jahr trotz der überraschend guten Black-Friday-Zahlen dennoch mehr als durchwachsen. Die Zahl der aus­gelieferten Smartphones dürfte etwa im Jahresvergleich rund 8% zurück­gegangen sein. Grund dafür ist der Einbruch aufgrund der Null-Covid-Politik in China, wo die Zahl der verkauften Einheiten zweistellig zurückgegangen sein dürfte. Apple wiederum hatte in den vergangenen Monaten mit den Ausfällen des Zulieferers Foxconn zu kämpfen, was die Produktion des iPhone 14 bremste.

Auch im kommenden Jahr dürften beim Smartphoneumsatz keine Rekorde purzeln. Analysten gehen im Jahresvergleich von einem Volumenplus von knapp 2% aus. Ganz preis­indifferent sind die Konsumenten ­übrigens doch wieder nicht. Denn die hochpreisigen Apple-Geräte dürften demnach bei der Anzahl der ­ausgelieferten Einheiten 2023 stag­nieren, während die asiatischen Konkurrenten Samsung, Vivo und Oppo aufgrund der Öffnungstendenzen in China potenziell bis zu zweistellig ­zulegen dürften.

