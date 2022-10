Nach Hin und Her – Elon Musk will Twitter jetzt doch übernehmen Angeblich soll der Tesla-Chef jetzt doch bereit sein, den Kurznachrichtendienst zum ursprünglich vereinbarten Preis von 54.20 $ je Aktie zu kaufen.

Der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter einem Bericht zufolge jetzt doch für den ursprünglich angebotenen Kaufpreis übernehmen. Musk habe Twitter das Angebot zum Preis von 54.20 $ je Aktie in einem Brief unterbreitet, berichtete die Agentur «Bloomberg» am Dienstag.

Musk hatte im April angekündigt, er wolle Twitter für 44 Mrd. $ übernehmen. Im Juli hatte er dann mit Verweis auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform erklärt, er werde den Kauf nicht vollziehen. Musk und Twitter haben sich gegenseitig verklagt. Der Beginn des Gerichtsprozess ist für den 17. Oktober geplant.

