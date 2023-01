Auch die Entwicklung im Heimmarkt Schweiz und im Foodservice-Geschäft ist laut Emmi gut gelaufen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ersteinschätzung von Ivo Ruch um 8.15 Uhr

Emmi schafft erstmals 4 Mrd. Fr. Umsatz, das organische Wachstum liegt mit 7% komfortabel über den Erwartungen und ist das höchste seit vielen Jahren. Auch in der Schweiz war das Umsatzplus grösser als gedacht, weil das Gastronomiegeschäft nach der Pandemie zurückgekommen ist, aber auch aufgrund höherer Milchpreise. Dennoch ist die Dynamik in der Region Americas (USA, Kanada, Brasilien, Chile, Mexiko, aber auch Spanien und Tunesien) so viel ausgeprägter, dass die Schweiz und Americas von der Grösse her erstmals gleichauf sind. Auch Emmi spürt die inflationsgetriebene Veränderung der Konsumstimmung: Die Leute schwenken vermehrt auf günstigere Produkte um, ganz besonders bei einzelnen Bioprodukten. Daraus resultiert sogar eine Wertberichtigung bei der ohnehin schon kriselnden Gläsernen Molkerei in Deutschland. Das setzt weiteren Druck auf die Gewinnzahlen, deren Prognose jedoch unverändert bleibt.